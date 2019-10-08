Краснодарец проломил череп посетителю ночного клуба в ходе ссоры
Полиция Краснодара задержала местного жителя, который в ходе драки в ночном клубе сломал череп другому краснодарцу
Инцидент произошел в заведении на улице 40 лет Победы. Там поругались два посетителя.
«Причиной словесной перепалки, переросшей в драку, стал отказ одного из них отойти от барной стойки и не закрывать обзор своему оппоненту», — сообщили 8 октября в пресс-службе УМВД по Краснодару.
В ходе драки просивший отойти в сторону получил перелом основания черепа. Его доставили в медучреждение.
Сотрудники угрозыска установили мужчину, который нанес удар. Им оказался постоянный клиент заведения, ранее не судимый житель улицы Черкасской. После задержания он признался в содеянном.
На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкции статьи предусматривают наказание сроком до восьми лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.