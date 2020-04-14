В Анапе сдали в эксплуатацию дом, который строили 14 лет

Краснодарский край

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В Анапе в апреле застройщику разрешили ввести в эксплуатацию дом, который строили более 14 лет

Многоквартирный дом на улице Владимирской, 144 начали строить в 2006 году, договоры долевого участия заключили более 130 человек. Строительство должно было завершиться в 2008 году, однако прежний застройщик переносил сроки. В 2013-м Арбитражный суд Кубани признал его банкротом.

В 2015 году удалось заключить соглашение с инвестором, который закончил строительство в 2019 году. Из-за потерянных документов дом не смогли сразу сдать, так как потребовалось время на их восстановление. Только 7 апреля застройщику разрешили ввести объект в эксплуатацию. Теперь арбитражный управляющий на собрании кредиторов должен принять решение о передаче жилых помещений дольщикам и утвердить его в рамках арбитражного дела, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Напомним, по данным на декабрь 2019-го, в реестре проблемных домов Анапы находилось 14 многоквартирных домов, где застройщики нарушили сроки ввода в эксплуатацию. Пострадавшими считались 1 тыс. 911 человек. За три месяца сдали четыре дома для 796 дольщиков. Кроме того, закончилось строительство еще трех домов, которые скоро должны ввести в эксплуатацию.

Напомним, в марте в Краснодаре сдали 16-этажный дом на улице Карякина, который строили 17 лет. В августе 2019 года в шахте лифта дома строители нашли обезглавленный труп, а в сентябре в здании произошел пожар.

Анапа Инвестиции Обманутые дольщики

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