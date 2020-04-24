Адыгея вошла в топ-5 регионов РФ по обследованию на коронавирус
По уровню обследования населения на коронавирус Адыгея в апреле заняла пятое место в России
В России за сутки к 24 апреля коронавирусом заразились 5 тыс. 849 жителей 82 регионов, в том числе 3 человека в Адыгее. Всего в республике подтверждено 117 случаев заражения COVID-19. На амбулаторном лечении находится 34 человека, в инфекционном госпитале — 98 человек, в реанимации — 8 человек, из них 2 — на аппарате ИВЛ, сообщил министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.
По его словам, болезнь еще малоизученная, ухудшение состояния здоровья зачастую проявляется на седьмые сутки, поэтому особе внимание уделяется наблюдению за амбулаторными больными.
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На территории республики больше всего больных в Майкопе (52 человека) и в Адыгейске (31 человек). Круг контактных людей, которые находятся под наблюдением врачей, составляет 650 человек.
В целом уровень заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. населения ниже среднероссийского на 35%. Специалисты связывают это с высоким уровнем самоизоляции, который утром 23 апреля составлял 3,7 балла. Также в республике увеличилось число протестированных на коронавирус.
«По уровню обследования республика занимает пятое место в стране. На 23 апреля протестировано более 14,3 тыс. человек. Создан и запас из более 11,8 тыс. тест-систем», — сообщил 23 апреля руководитель Роспотребнадзора по региону Сергей Завгородний.
Специалисты также считают, что пик заболеваемости не пройден, и советуют не ослаблять режим самоизоляции.
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«Благодарю всех за выполнение этих вынужденных, но важных ограничительных мер. Ситуация по-прежнему непростая. По данным специалистов, мы только на подъеме заболеваемости, поэтому важно не снижать ограничительные меры, наращивать резервы медучреждений, создавать запас лекарств, медоборудования, средств защиты», — подчеркнул на заседании оперштаба глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
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