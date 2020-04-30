Премьер-министр России Мишустин заразился коронавирусом

По данным на 30 апреля, в России COVID-19 заразились 106 тыс. 498 человек, более тысячи из них — на Кубани. За все время в стране умерли 1 тыс. 73 пациента и еще почти 12 тыс. выздоровели.

Президент России 30 апреля провел видеоконференцию с премьер-министром страны. Там Михаил Мишустин заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. По требованиям Роспотребнадзора председатель правительства будет соблюдать самоизоляцию и выполнять предписания врачей. Он уже предложил назначить и. о. главы кабмина своего первого заместителя Андрея Белоусова. Путин согласился и подписал соответствующий указ, пишет ТАСС.

Само правительство продолжит работу в штатном режиме, Мишустин будет оставаться с коллегами и президентом на дистанционной связи. Позже стало известно, что премьер-министра поместят в больницу под наблюдение врачей. Всех, кто с ним контактировал, изолируют, уточнил RT.