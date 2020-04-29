На Кубани за сутки коронавирус подтвердили у 63 человек. Умер еще один пациент с COVID-19
В Краснодарском крае количество зараженных коронавирусом к утру 29 апреля увеличилось на 63 человека
В России за сутки коронавирус выявили у 5 тыс. 841 человека. По данным федерального оперштаба, выздоровели 10 тыс. 286 пациентов, умерли 972 человека.
В южных и кавказских регионах коронавирус за сутки зафиксировали у 561 человека:
- 121 в Северной Осетии;
- 86 в Ростовской области;
- 84 в Дагестане;
- 63 в Краснодарском крае;
- 46 в Ингушетии;
- 45 в Кабардино-Балкарии;
- 40 в Севастополе;
- 28 в Ставрополье;
- 18 в Чечне;
- 16 в Карачаево-Черкесии;
- 9 в Крыму;
- 5 в Адыгее.
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В оперштабе Кубани подтвердили 63 новых случая инфицирования. За сутки выписали 105 выздоровевших пациентов, умер 1 человек.
Распределение новых случаев заражения в регионе выглядит так:
- 27 в Краснодаре, из них 15-летний подросток;
- 11 в Сочи, в том числе двое детей 5 и 10 лет;
- 8 в Лабинском районе;
- по 2 — в Туапсинском, Тихорецком и Отрадненском районах;
- по 1 — в Кореновском, Щербиновском, Кавказском, Динском, Каневском, Темрюкском, Белоглинском, Кущевском, Успенском, Крымском и Ейском районах.
Общее количество зараженных COVID-19 в крае — 951, среди них 66 детей. Всего из больниц выписали 250 пациентов, умерли 20 человек. 23 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.
Стационарное лечение продолжают 1 тыс. 438 человека, из них 147 детей. Под медицинским наблюдением дома находятся 8 тыс. 381 человек, включая 189 детей. В обсерваторах края остаются 1 тыс. 284 человека. Их состояние удовлетворительное, сообщил 29 апреля оперативный штаб по Краснодарскому краю.
Всего в России коронавирус зарегистрировали у 99 тыс. 339 человек. Зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 тыс. 286 человек.
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