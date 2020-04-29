На Кубани за сутки коронавирус подтвердили у 63 человек. Умер еще один пациент с COVID-19

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Вся Россия

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В Краснодарском крае количество зараженных коронавирусом к утру 29 апреля увеличилось на 63 человека

В России за сутки коронавирус выявили у 5 тыс. 841 человека. По данным федерального оперштаба, выздоровели 10 тыс. 286 пациентов, умерли 972 человека.

В южных и кавказских регионах коронавирус за сутки зафиксировали у 561 человека:

  • 121 в Северной Осетии;
  • 86 в Ростовской области;
  • 84 в Дагестане;
  • 63 в Краснодарском крае;
  • 46 в Ингушетии;
  • 45 в Кабардино-Балкарии;
  • 40 в Севастополе;
  • 28 в Ставрополье;
  • 18 в Чечне;
  • 16 в Карачаево-Черкесии;
  • 9 в Крыму;
  • 5 в Адыгее.

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В оперштабе Кубани подтвердили 63 новых случая инфицирования. За сутки выписали 105 выздоровевших пациентов, умер 1 человек.

Распределение новых случаев заражения в регионе выглядит так:

  • 27 в Краснодаре, из них 15-летний подросток;
  • 11 в Сочи, в том числе двое детей 5 и 10 лет;
  • 8 в Лабинском районе;
  • по 2 — в Туапсинском, Тихорецком и Отрадненском районах;
  • по 1 — в Кореновском, Щербиновском, Кавказском, Динском, Каневском, Темрюкском, Белоглинском, Кущевском, Успенском, Крымском и Ейском районах.

Общее количество зараженных COVID-19 в крае — 951, среди них 66 детей. Всего из больниц выписали 250 пациентов, умерли 20 человек. 23 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Стационарное лечение продолжают 1 тыс. 438 человека, из них 147 детей. Под медицинским наблюдением дома находятся 8 тыс. 381 человек, включая 189 детей. В обсерваторах края остаются 1 тыс. 284 человека. Их состояние удовлетворительное, сообщил 29 апреля оперативный штаб по Краснодарскому краю.

Всего в России коронавирус зарегистрировали у 99 тыс. 339 человек. Зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 тыс. 286 человек.

Коронавирус Краснодар Лабинский район Сочи

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