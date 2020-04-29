На Кубани за сутки коронавирус подтвердили у 63 человек. Умер еще один пациент с COVID-19

В Краснодарском крае количество зараженных коронавирусом к утру 29 апреля увеличилось на 63 человека

В южных и кавказских регионах коронавирус за сутки зафиксировали у 561 человека:

В России за сутки коронавирус выявили у 5 тыс. 841 человека . По данным федерального оперштаба , выздоровели 10 тыс. 286 пациентов, умерли 972 человека.

Распределение новых случаев заражения в регионе выглядит так:

В оперштабе Кубани подтвердили 63 новых случая инфицирования. За сутки выписали 105 выздоровевших пациентов, умер 1 человек.

Общее количество зараженных COVID-19 в крае — 951, среди них 66 детей . Всего из больниц выписали 250 пациентов, умерли 20 человек. 23 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Стационарное лечение продолжают 1 тыс. 438 человека, из них 147 детей. Под медицинским наблюдением дома находятся 8 тыс. 381 человек, включая 189 детей. В обсерваторах края остаются 1 тыс. 284 человека. Их состояние удовлетворительное, сообщил 29 апреля оперативный штаб по Краснодарскому краю.