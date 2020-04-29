В Краснодаре задержали компанию, участник которой нарисовал граффити на стене мэрии
В Краснодаре задержали компанию, один из участников которой разрисовал стену здания городской администрации 28 апреля
28 апреля компания молодых людей передвигалась по Краснодару на велосипедах, нарушая тем самым условия карантина. Парни остановилась около здания администрации Краснодара, после чего один из них баллончиком разрисовал стену концертного зала на улице Длинной. В этот момент остальные снимали происходящее на камеру либо просто наблюдали за процессом. В этот же день ролик с рисованием появился в паблике «Типичный Краснодар».
Сотрудники полиции вместе с администрацией города и казаками нашли и задержали шестерых человек из компании. Их возраст — от 17 до 26 лет. Кроме того, установлена личность парня, который испортил стену здания. Однако его пока не задержали, прокомментировал порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. Все дело в том, что парень убедил знакомого переодеться в его одежду, и это позволило ему скрыться еще до того, как задержали других участников. По факту вандализма проводится проверка.
Читайте также:
«Всех задержанных привлекли к административной ответственности. За нарушение установленных органами исполнительной власти ограничений предусмотрен штраф до 30 тыс. рублей [по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Нарушение режима самоизоляции, а именно невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) — Юга.ру]», — цитирует Артема Коноваленко пресс-служба мэрии Краснодара.
Кроме того, каждому из задержанных предстоит выплатить штраф в размере 800 рублей за езду на велосипеде по пешеходной дорожке, а не по краю проезжей части. Это считается нарушением правил дорожного движения.
Напомним, ранее стену на здании администрации Краснодара начал раписывать итальянский художник Луиджи Мариа Мураторе. Он приехал в Краснодар по приглашению мэра города Евгения Первышова в ноябре 2019 года. В начале декабря из-за понижения температуры и ухудшения погоды работу пришлось прервать. Тогда мужчина уехал в Италию, а в пресс-службе мэрии заявили, что он вернется в январе. Однако сделать это не получилось из-за начала пандемии коронавируса. 23 марта Первышов предложил местным граффитистам закончить работу итальянца. Сейчас на стене заметны силуэты скрипачкм, пианиста и дирижера.
Все материалы по теме: