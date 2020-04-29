В Краснодаре задержали компанию, участник которой нарисовал граффити на стене мэрии

28 апреля компания молодых людей передвигалась по Краснодару на велосипедах, нарушая тем самым условия карантина . Парни остановилась около здания администрации Краснодара, после чего один из них баллончиком разрисовал стену концертного зала на улице Длинной. В этот момент остальные снимали происходящее на камеру либо просто наблюдали за процессом. В этот же день ролик с рисованием появился в паблике «Типичный Краснодар» .

Сотрудники полиции вместе с администрацией города и казаками нашли и задержали шестерых человек из компании. Их возраст — от 17 до 26 лет. Кроме того, установлена личность парня, который испортил стену здания. Однако его пока не задержали, прокомментировал порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. Все дело в том, что парень убедил знакомого переодеться в его одежду, и это позволило ему скрыться еще до того, как задержали других участников. По факту вандализма проводится проверка.

«Всех задержанных привлекли к административной ответственности. За нарушение установленных органами исполнительной власти ограничений предусмотрен штраф до 30 тыс. рублей [по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Нарушение режима самоизоляции, а именно невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) — Юга.ру]», — цитирует Артема Коноваленко пресс-служба мэрии Краснодара.

Кроме того, каждому из задержанных предстоит выплатить штраф в размере 800 рублей за езду на велосипеде по пешеходной дорожке, а не по краю проезжей части. Это считается нарушением правил дорожного движения.

Напомним, ранее стену на здании администрации Краснодара начал раписывать итальянский художник Луиджи Мариа Мураторе. Он приехал в Краснодар по приглашению мэра города Евгения Первышова в ноябре 2019 года. В начале декабря из-за понижения температуры и ухудшения погоды работу пришлось прервать. Тогда мужчина уехал в Италию, а в пресс-службе мэрии заявили, что он вернется в январе. Однако сделать это не получилось из-за начала пандемии коронавируса. 23 марта Первышов предложил местным граффитистам закончить работу итальянца. Сейчас на стене заметны силуэты скрипачкм, пианиста и дирижера.