«Минус в том, что по погоде тоже минус». Граффити на стене мэрии Краснодара дорисуют в январе

Краснодарский край

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Стрит-арт-художник из Милана не сможет завершить картину на стене здания администрации Краснодара в запланированный срок из-за погодных условий, но пообещал сделать это в январе

Итальянский художник Луиджи Мариа Мураторе приехал в Краснодар по приглашению главы города Евгения Первышова. 28 ноября он начал расписывать стену здания администрации Краснодара (Муниципальный концертный зал). Художник не раскрыл сюжет картины, но сказал, что он будет связан с искусством. Завершить работу планировалось через восемь дней.

5 декабря в телеграм-канале администрации города сообщили, что дождь, снег и первые морозы внесли коррективы в работу художника. Из-за минусовой температуры краска дольше сохнет и хуже ложится, поэтому рисовать стрит-арт Мураторе будет в два этапа.

«Минус в том, что по погоде тоже минус. Мне придется прерваться, чтобы качество картины было на высшем уровне. Я обещаю, что обязательно закончу ее как можно скорее, после рождественских и новогодних праздников», — сказал художник.

Между тем, на стене уже видны одни из основных силуэтов — скрипачка, пианист и дирижер.

Напомним, в начале декабря художники завершили граффити на одной из опор Крымского моста. Там изобразили двух животных-символа моста — кота Мостика и собаку Цыгана.

Граффити Искусство Краснодар Культурное наследие стрит-арт Художники

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