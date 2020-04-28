В Сочи готовят гостиницы и отели к открытию курортного сезона

Краснодарский край

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В мэрии Сочи рассказали 28 апреля о подготовке города к туристическому сезону

Как стало известно 21 апреля, отели курорта планируют принять первых гостей 1 июня, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом рассказали в департаменте курортов и туризма администрации Сочи:
«Отели и санатории сейчас закрыты до начала лета. Но сотрудники туриндустрии ориентируются на 1 июня, как на открытие туристического сезона».

При этом в департаменте утмечали, что к середине апреля число отдыхающих на курорте снизилось с 52 тыс. человек (данные на 27 марта) до 1,8 тыс. гостей.

28 апреля администрация города рассказала, что крупные объекты отрасли продолжают готовить территории и номерной фонд.

«Режим карантина, безусловно, внес свои коррективы в части взаимодействия с сопутствующими сервисами и аутсорсинговыми партнерами. Тем не менее, каждый руководитель выстраивает сегодня работу таким образом, чтобы максимально быстро войти в режим функционирования после снятия всех ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса», — сообщил начальник управления курортов и туризма администрации Сочи Сергей Доморат.

Предполагается, что в летнее время в Сочи будут функционировать 190 пляжей. Сейчас там ведут ремонтно-покрасочные работы. Кроме того, сейчас приобретаются спасательное оборудование.

Напомним, к 28 апреля в Краснодарском крае зафиксировали 888 случаев заболевания. Выздоровели 145 человек, скончались 19 пациентов.

Карантин Коронавирус Курорты и туризм отдых Сочи

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