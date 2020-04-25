На Кубани коронавирусом заболели более 700 человек

Оперативный штаб 25 апреля сообщил о новых случаях коронавируса в стране. На Кубани за последние сутки COVID-19 подтвердился у 84 человек

По данным оперштаба, в стране за сутки зафиксировали 5 тыс. 966 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Таким образом, по состоянию на 25 апреля в России коронавирусом заболели 74 тыс. 588 человек, написал RT.

В Дагестане за сутки коронавирус диагностировали у 157 человек, в Краснодарском крае COVID-19 подтвердился у 84 пациентов , 51 случай был зафиксирован в Ростовской области, 46 в КЧР, 41 в Ингушетии, 30 в Северной Осетии, 29 в КБР, 27 в Ставропольском крае, 22 в Воронежской области, 22 в Чечне и 4 в Крыму. За сутки от коронавируса умерли 66 человек, за весь период в России зафиксирован 681 летальный исход.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, за сутки коронавирус подтвердился у 39 женщин и 45 мужчин. Среди новых заболевших восемь детей. Возраст пациентов — от 2 лет до 91 года.

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В краевой столице зафиксировали 42 новых случая COVID-19, 8 в Сочи, 6 в Ейске, 3 в Лабинске, по 2 в Геленджике, Новороссийске и Армавире, а также Кореновском, Красноармейском, Курганинском, Тимашевском и Староминском районах. Кроме того, по одному пациенту с подтвержденным коронавирусом выявили в Горячем Ключе, Тихорецком, Калининском, Белореченском, Апшеронском, Динском, Усть-Лабинском, Выселковском и Новопокровском районах.

Всего, по данным регионального минздрава, к 25 апреля коронавирусом в Краснодарском крае заболели 707 человек, из них 55 дети . Выздоровели 122 пациентов, умерли 18 человек.

В данный момент 16 пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Из них пять в инфекционной больнице №2 Сочи, три в Тихорецкой ЦРБ, по два в СКИБ, горбольнице Горячего Ключа, Лабинской и Красноармейской районных больницах. Еще 291 человек находится в состоянии средней степени тяжести.

К 25 апреля краевой Роспотребнадзор провел 25 тыс. 101 исследований на коронавирус, а в лабораториях регионального минздрава — 38 тыс. 652 исследования.



В обсерваторах на сегодняшний день находятся 868 человек — 449 в Сочи, 125 в Краснодаре, 115 в Анапе, 97 в поселке Кабардинка, 34 в Туапсе, 20 в станице Динской, 15 в станице Кущевской, 7 в Армавире, 6 в станице Голубицкой.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)