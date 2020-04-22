В краснодарской больнице скончалась женщина. Ее дочь считает, что причиной смерти стала врачебная ошибка

17 апреля в городской клинической больнице №1 скончалась жительница Краснодара. Ее дочь рассказала порталу «Такие дела» и Юга.ру, почему винит в смерти матери врачей

Вечером 3 апреля 54-летняя Тамара С. [фамилия женщины не указывается по просьбе родственников, — прим.] была госпитализирована в городскую клиническую больницу №1 с высокой температурой. Ее дочь, Александра Новикова, отмечает, что мать сдавала анализ на коронавирус и он был отрицательным, однако женщину госпитализировали в ГКБ №1, которая была перепрофилирована под лечение пациентов с COVID-19.

По словам Новиковой, ее мать за три дня до госпитализации получила результаты анализов, которые показали, что сахар в крови женщины находится на диабетическом уровне. Девушка отмечает, что ее мать не болела раньше сахарным диабетом, а уровень сахара мог подняться из-за стресса, вызванного личными переживаниями.

Однако 7 апреля врачи назначили Тамаре С. назначили антибиотик левофлоксацин, который противопоказан людям с диабетом. Его кололи погибшей дважды в день в течение недели, а когда начались побочные эффекты в виде рвоты, больной добавили капельницу с противорвотным препаратом.

Во время лечения женщина переписывалась с диетологом-эндокринологом Верой Манака. Врач рассказала изданию «Такие дела», что в больнице Тамаре сделали еще два теста на коронавирус, которые показали отрицательный результат. Несмотря на лечение, состояние Тамары ухудшалось.

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Диетолог-эндокринолог заявила ТД, что сомневается, что лечение Тамары левофлоксацином было обоснованным, она подчеркнула, что при первых проявлениях гиперчувствительности к препарату его должны были отменить. «По словам Тамары С. в личном телефонном разговоре я также выяснила, что ее жалобы на ухудшение состояния не принимались во внимание», — рассказала Манака.

15 апреля женщина из-за слабости и потери сознания перестала отвечать на звонки. Ее дочь связалась с лечащим врачом, который рассказал ей, что медики вылечили Тамару от пневмонии и теперь ей необходимо провести компьютерную томографию, но аппарата КТ в больнице нет. Новикова договорилась с частной клиникой о проведении ее матери компьютерной томографии 16 апреля, но врачи отказались перевозить пациентку из стационара.

17 апреля Тамару С. перевели в реанимацию, а в 16:00 она умерла от остановки сердца. Как утверждает дочь погибшей, у матери был «смертельно высокий» показатель сахара в крови. Девушка написала заявление в краевое управление СК по ч.2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). 20 апреля следователь сообщил Новиковой, что согласно результатам вскрытия, предварительной причиной смерти ее матери является пневмония. Конечный результат будет известен в течение двух недель.