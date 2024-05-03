В Краснодаре состоится предпремьерный показ анимации «Марс Экспресс» из программы Каннского фестиваля
В краснодарском кинотеатре «Формула кино OZ» 4 мая пройдет предпремьерный показ анимационной ленты «Марс Экспресс» из программы Каннского фестиваля (12+)
Это французский научно-фантастический фильм в стиле неонуар и киберпанк режиссёра Жереми Перена. В нем постановщик сочетает режиссерские приемы Скорсезе и Копполы, Чимино и Де Пальмы.
Сюжет разворачивается в 2200 году на Марсе. По заданию богатого клиента частный детектив Алин Руби и её напарник андроид Карлос Ривера выслеживают студентку-хакера, которая создала код, снимающий этические ограничения с роботов. Героям придется столкнуться с мозговыми фермами, коррумпированными учеными и тайнами, угрожающими изменить облик вселенной.
Анимационный фильм выйдет в широкий прокат в России 8 мая. Узнать подробности и купить билеты можно на сайте.
Как писали Юга.ру, краснодарский кинотеатр «Монитор на Красной площади» анонсировал «Волшебные вечера» в мае. Можно будет посмотреть оперу «Турандот» и «Аида», балет «Дитя и волшебство», документальный фильм «Тени Гойи», спектакль «Отелло».