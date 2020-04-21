На Кубани за сутки умерло три человека с коронавирусом, среди них 95-летняя краснодарка

Оперштаб Кубани 21 апреля рассказал подробности о зараженных и умерших жителях региона с COVID-19

За последние сутки в России коронавирус зафиксировали у 5 тыс. 642 жителей 78 регионов, среди них 44 человека заразились на Кубани. Краевой оперштаб по контролю за ситуацией и недопущению распространения COVID-19 рассказал, что среди заболевших — 24 женщины и 20 мужчин. В краевой столице подтвердили 20 новых случаев заражения, в том числе четырехмесячный ребенок. Шесть человек заболели в Ейске, среди них семилетний ребенок. Еще четые случая подтвердили в Сочи, по три — в Выселковском и Щербиновском районах, два — в Тихорецком, по одному — в Калининском, Красноармейском, Кущевском, Староминском, Кореновском и Тимашевском районах. Всего на Кубани 461 пациент с COVID-19.

В минздраве региона уточнили, что уже 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких. За весь период умерло 11 человек, 72 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Всего в больницы обратилтсь 2 тыс. 12 человек с подозрением на коронавирус, в том числе 208 детей. В стационарах лечатся 1 тыс. 193 пациента, из них 71 ребенок. В поликлиниках под наблюдением находятся 6 тыс. 488 человек. В обсерваторах находятся 334 человека, температура у всех в норме, а состояние — удовлетворительное. Всего лаборатории Роспотребнадзора проведели 23,4 тыс. исследований, лаборатории регионального минздрава сделали 28 тыс. 452 теста.

Кроме того, за сутки скончались еще трое жителей региона с диагнозом коронавирус. В центральной райбольнице Лабинска умерла 82-летняя женщина . Она поступила в медучреждение 14 апреля с внебольничной двусторонней субтотальной пневмонией, находилась на аппарате ИВЛ. Также она страдала заболеваниями сердца и была инвалидом 1 группы. Коронавирус у нее подтвердился 16 апреля. Другой случай произошел в краевой клинической больнице № 2. Там умер 61-летний краснодарец . Его доставили в отделение 17 апреля с флегмоной (гнойное воспаление), хронической болезнью почек, сахарным диабетом. В анамнезе у него были сердечно-сосудистые заболевания. Мужчина находился на аппарате ИВЛ. Коронавирус у него подтвердили в тот же день. Третьей умершей стала 95-летняя жительница Краснодара . 14 апреля ее госпитализировали в горбольницу № 3 с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. 17 апреля у нее лабораторно подтвердился коронавирус. В министерстве здравоохранения региона сообщили, что женщина находилась в палате интенсивной терапии с ингаляцией кислородом. У нее были проблемы с сердцем и рак кишечника.