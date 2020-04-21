Прокуратура проверит органы опеки после обнаружения избитого мальчика в Новороссийске

Вечером 15 апреля в доме на улице Видова жильцы сообщили , что их затопило, а дверь в квартире, где произошла утечка, никто не открывал. Людям пришлось вызвать аварийные службы и полицию. Когда дверь вскрыли, внутри нашли избитого шестилетнего ребенка, его 33-летней матери не было дома. Мальчика доставили в городскую больницу № 1 с сотрясением мозга и множественными ушибами тела. Известно, что мальчик жил с мамой, в свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, детское дошкольное учреждение не посещал.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края уточнили, что в совершении жестокого обращения с ребенком подозревается его одинокая мать из числа детей — сирот. По предварительным данным, семья пострадавшего ребенка на учетах в органах системы профилактики как неблагополучная не состояла, по месту жительства характеризовалась удовлетворительно.

Прокуратура края организовала проверку, чтобы дать оценку полноте принимаемых правоохранительными и иными уполномоченными органами мер по предупреждению преступлений в отношении детей. Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным комитетом по ст. 117 УК РФ (Истязание).