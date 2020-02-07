На Ставрополье завели дело на женщину-вегана, которая довела годовалую дочь до истощения
В Кисловодске в феврале возбудили дело в отношении женщины, годовалый ребенок которой попал в больницу с истощением
Полиция установила, что 46-летняя женщина ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности. Она не давала ребенку возрастом год и восемь месяцев необходимое питание, отказывалась от лечения и несвоевременно проходила медицинские осмотры, сообщили 6 февраля в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.
Медики диагностировали у девочки различные заболевания, которые привели к причинению вреда средней тяжести. По данным телеграм-канала Mash, ее мать — веган, а ребенок весил 6 кг, что вдвое меньше нормы.
Органы опеки забрали дочь у женщины и поместили ее в Кисловодскую детскую больницу. После того как ее состояние нормализовалось, девочку направили в учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей.
Детский омбудсмен региона Светлана Адаменко сообщала, что к серьезному недобору веса и проблемам со здоровьем могла привести такая система питания, как вегетарианство, пишет «Интерфакс-Юг».
Против женщины возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).
Напомним, осенью на Кубани наказали женщину, которая бросила на землю своего ребенка. Позже оказалось, что опека знала о ее психической болезни, но ничего не предпринимала.
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