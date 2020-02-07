На Ставрополье завели дело на женщину-вегана, которая довела годовалую дочь до истощения

В Кисловодске в феврале возбудили дело в отношении женщины, годовалый ребенок которой попал в больницу с истощением

Полиция установила, что 46-летняя женщина ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности. Она не давала ребенку возрастом год и восемь месяцев необходимое питание, отказывалась от лечения и несвоевременно проходила медицинские осмотры, сообщили 6 февраля в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю. Медики диагностировали у девочки различные заболевания, которые привели к причинению вреда средней тяжести. По данным телеграм-канала Mash, ее мать — веган, а ребенок весил 6 кг, что вдвое меньше нормы.