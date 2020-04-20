В Ростовской области ввели систему пропусков для граждан
19 апреля губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление, согласно которому с 23 апреля передвижение в регионе возможно только при наличии специального разрешения
Напомним, с 28 марта в регионе запрещены любые мероприятия, закрыты общепиты (за исключением тех, что работают на вынос), салоны красоты, фитнес-центры, сауны, парикмахерские, гостиницы. Нельзя воспользоваться услугами стоматолога (только если это не экстренный случай).
Кроме того, не работают магазины розничной торговли, за исключением аптек и магазинов, в которых есть товары первой необходимости. Людям разрешено выходить из дома только на работу, в ближайший магазин или аптеку, выгулять собаку или выбросить мусор, а также в экстренных ситуациях.
19 апреля губернатор Василий Голубев внес изменения в подписанное ранее постановление «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».
Так, с 23 апреля передвигаться по территории области или въезжать в нее можно будет только при наличии специального пропуска. Их будут выдавать работникам организаций и ИП, чья деятельность не была приостановлена из-за распространения коронавируса. Разрешения будут действительны только при предъявлении паспорта или удостоверения личности. Они дадут право перемещаться от места работы до дома.
Граждане должны оформить пропуска с 20 по 22 апреля в администрации Ростова-на-Дону. В мэрии соберут заявки от работодателей, после чего передадут им бланки разрешений. В свою очередь работодатель должен заполнить бланки, заверить их подписью и печатью и раздать сотрудникам, сообщил телеканал «360».
В городе организовали девять пунктов выдачи разрешений: по одному в каждом районе и еще один в центре. Пункты работают с 9:00 до 21:00. Перед их посещением нужно обязательно записаться на прием по телефону. Посмотреть список телефонов и пунктов выдачи можно здесь.
Как писали Юга.ру, 20 апреля оперштаб сообщил, что за последние сутки в Ростовской области выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрированы 292 инфицированных.
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