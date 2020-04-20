В Ростовской области ввели систему пропусков для граждан

Напомним, с 28 марта в регионе запрещены любые мероприятия, закрыты общепиты (за исключением тех, что работают на вынос), салоны красоты, фитнес-центры, сауны, парикмахерские, гостиницы. Нельзя воспользоваться услугами стоматолога (только если это не экстренный случай).

Кроме того, не работают магазины розничной торговли, за исключением аптек и магазинов, в которых есть товары первой необходимости. Людям разрешено выходить из дома только на работу, в ближайший магазин или аптеку, выгулять собаку или выбросить мусор, а также в экстренных ситуациях.