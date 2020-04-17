Суд продлил арест экс-главе администрации Хостинского района Сочи, которого подозревают в мошенничестве

Эту информацию порталу Юга.ру 17 апреля подтвердил источник в краевом суде:

«Суд Центрального района Сочи продлил арест бывшему главе администрации Хостинского района Сочи Павлу Клопотовскому на два месяца».

Дело Клопотовского рассмотрели 15 апреля.

Напомним, 21 февраля Центральный районный суд Сочи арестовал Клопотовского на два месяца по делу о покушении на мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). В этот же день Следственный комитет сообщил, что Клопотовский потребовал 1,5 млн рублей у застройщика за выдачу разрешений на строительство.

Напомним, Клопотовский возглавил Хостинский район в сентябре 2018 года и единственный из глав четырех внутригородских районов сохранил свой пост после назначения нового мэра курорта Алексея Копайгородского в сентябре 2019 года.