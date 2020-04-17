Суд продлил арест экс-главе администрации Хостинского района Сочи, которого подозревают в мошенничестве

Краснодарский край

Распечатать

Суд Центрального района Сочи продлил арест бывшему главе Хостинского района Сочи Павлу Клопотовскому

Эту информацию порталу Юга.ру 17 апреля подтвердил источник в краевом суде:
«Суд Центрального района Сочи продлил арест бывшему главе администрации Хостинского района Сочи Павлу Клопотовскому на два месяца».

Дело Клопотовского рассмотрели 15 апреля.

Напомним, 21 февраля Центральный районный суд Сочи арестовал Клопотовского на два месяца по делу о покушении на мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). В этот же день Следственный комитет сообщил, что Клопотовский потребовал 1,5 млн рублей у застройщика за выдачу разрешений на строительство.

Напомним, Клопотовский возглавил Хостинский район в сентябре 2018 года и единственный из глав четырех внутригородских районов сохранил свой пост после назначения нового мэра курорта Алексея Копайгородского в сентябре 2019 года.

Мошенничество Сочи Суд Чиновники

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Суд продлил арест экс-главе администрации Хостинского района Сочи, которого подозревают в мошенничестве
Врач-инфекционист из Адыгеи: «Мы можем потерять преимущества в контроле над пандемией из-за безалаберности граждан»
На Кубани начали штрафовать по новой статье за неправильное поведение при карантине. Что это значит?
Кондратьев хочет выбрать организации, которым разрешат работать в карантин
Аэропорт Сочи продлил сокращенный режим работы
«Мы не достигли пика». Кондратьев продлил карантин до 30 апреля

Лента новостей

Статьи

Как не сойти с ума на карантине с детьми, с партнером, с самим собой. Советы психолога

Мнения

Болеют ли дети COVID-19?

Врач-педиатр собрал все имеющиеся данные

Больницы в Краснодаре закрывают. Что происходит?

Коронавирус у сотрудников БСМП, изменения режима работы ККБ №1 и ККБ №2

Реклама на портале