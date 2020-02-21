Главу Хостинского района Сочи арестовали по делу о мошенничестве

Центральный районный суд Сочи 21 февраля арестовал Павла Клопотовского, который день назад еще работал главой администрации Хостинского района

Информация о задержании Клопотовского появилась 20 февраля. В тот же день он исчез из списка сотрудников на сайте мэрии Сочи. И.о. главы района значится его заместитель Иван Савин.

Выяснилось, что Клопотовского задержали по делу о покушении на мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По ходатайству следствия суд заключил его под стражу сроком на два месяца — до 19 апреля включительно, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда. При этом в сообщении суда Клопотовского называют главой района.

Подробности уголовного дела не разглашаются, однако по информации «Коммерсанта» , чиновника задержали в его кабинете после того, как в его служебном автомобиле обнаружили 1,4 млн рублей. Эти деньги он якобы попросил деньги у местного застройщика за содействие в оформлении объектов недвижимости.

В мэрии Сочи ситуацию не комментируют.