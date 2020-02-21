Главу Хостинского района Сочи арестовали по делу о мошенничестве

Краснодарский край

Распечатать

Центральный районный суд Сочи 21 февраля арестовал Павла Клопотовского, который день назад еще работал главой администрации Хостинского района

Информация о задержании Клопотовского появилась 20 февраля. В тот же день он исчез из списка сотрудников на сайте мэрии Сочи. И.о. главы района значится его заместитель Иван Савин.

Выяснилось, что Клопотовского задержали по делу о покушении на мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По ходатайству следствия суд заключил его под стражу сроком на два месяца — до 19 апреля включительно, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда. При этом в сообщении суда Клопотовского называют главой района.

Подробности уголовного дела не разглашаются, однако по информации «Коммерсанта» , чиновника задержали в его кабинете после того, как в его служебном автомобиле обнаружили 1,4 млн рублей. Эти деньги он якобы попросил деньги у местного застройщика за содействие в оформлении объектов недвижимости. 

В мэрии Сочи ситуацию не комментируют.

Напомним, Клопотовский возглавил Хостинский район в сентябре 2018 года и единственный из глав четырех внутригородских районов сохранил свой пост после назначения нового мэра курорта Алексея Копайгородского в сентябре 2019 года.

Коррупция Сочи Суд Чиновники

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Учителем из Сочи, который применил удушающий прием к ученику, занялись следователи
Арбитражный суд Адыгеи возглавил судья из Краснодара
СК: Глава Хостинского района потребовал 1,5 млн рублей у застройщика за выдачу разрешений на строительство
Ростуризм посоветовал любителям экстремального туризма ехать в Крым
Главу Хостинского района Сочи арестовали по делу о мошенничестве
Куда везут мусор из пяти муниципалитетов, неизвестно. Полигон в Белореченске закрыли

Лента новостей

Статьи

Путин, Галицкий, Хабиб и другие

Кто из известных российских мужчин служил в армии?

Статьи

Грозовые ворота, капище, дольмены, водопады и парк развлечений

Зачем стоит съездить в Геленджик на длинных выходных

Куда везут мусор из пяти муниципалитетов Краснодарского края, неизвестно

Работа полигона ТКО в Белореченске временно приостановлена

Реклама на портале