«Малиновое небо»: жители Кубани, Ставрополья и других регионов наблюдали северное сияние

Северное сияние вызвала мощная магнитная буря уровня G5, накрывшая Землю. Его было видно жителям Кубани, Ставрополья, Крыма и других регионов России

В ночь с 10 на 11 мая жители нескольких регионов России наблюдали в небе северное сияние. В Краснодарском крае его было хорошо видно в Краснодаре, Анапе, Сочи, Ейске, Апшеронске, Новороссийске и Лабинске.

Небо окрасилось в яркие малиновые и фиолетовые цвета. Местные жители стали активно делиться фотографиями редкого явления в соцсетях.