«Малиновое небо»: жители Кубани, Ставрополья и других регионов наблюдали северное сияние
Северное сияние вызвала мощная магнитная буря уровня G5, накрывшая Землю. Его было видно жителям Кубани, Ставрополья, Крыма и других регионов России
В ночь с 10 на 11 мая жители нескольких регионов России наблюдали в небе северное сияние. В Краснодарском крае его было хорошо видно в Краснодаре, Анапе, Сочи, Ейске, Апшеронске, Новороссийске и Лабинске.
Небо окрасилось в яркие малиновые и фиолетовые цвета. Местные жители стали активно делиться фотографиями редкого явления в соцсетях.
Причиной стала мощная магнитная буря, которая началась вечером 10 мая и достигла максимального 5-го уровня — показатель называют «экстремальным». Однако к утру ее мощность понизилась до уровня G4 — «очень сильной» магнитной бури.
«Последний раз экстремально-сильная магнитная буря класса G5 наблюдалась на Земле почти 20 лет назад, 11 сентября 2005 года», — сообщил в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус.
Как писали Юга.ру, качество воздуха в Краснодарском крае ухудшилось из-за африканской бури.