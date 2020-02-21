СК: Глава Хостинского района потребовал 1,5 млн рублей у застройщика за выдачу разрешений на строительство

Краснодарский край

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В Следственном комитете рассказали подробности уголовного дела против главы Хостинского района Сочи Павла Клопотовского

20 февраля появилась информация о задержании Клопотовского. В тот же день он исчез из списка сотрудников на сайте мэрии Сочи. И.о. главы района значится его заместитель Иван Савин.

21 февраля Центральный районный суд Сочи арестовал Клопотовского на два месяца по делу о покушении на мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). 

В пресс-службе СКР по Краснодарскому краю уточнили, что чиновника задержали 19 февраля. По данным следствия, к Клопотовскому обратился местный житель по вопросу предоставления ему разрешений на строящийся объект и на строительство нового. Глава района пообещал ему оказать содействие за вознаграждение — 1 млн рублей он потребовал за сохранение строящегося объекта, а 500 тыс. рублей за разрешение на новый. При этом данные вопросы относятся к компетенции департамента архитектуры и градостроительства и в его обязанности не входят.

Мужчина сообщил о предложении Клопотовского в правоохранительные органы. Вечером 19 февраля они встретились, и чиновник сказал мужчине положить деньги в определенный автомобиль, что тот и сделал. После этого главу района задержали оперативные сотрудники ФСБ.

Сейчас расследование продолжается, проверяется в том числе причастность Клопотовского к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, Клопотовский возглавил Хостинский район в сентябре 2018 года и единственный из глав четырех внутригородских районов сохранил свой пост после назначения нового мэра курорта Алексея Копайгородского в сентябре 2019 года.

Взятка Коррупция Мошенничество Сочи Чиновники

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