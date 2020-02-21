СК: Глава Хостинского района потребовал 1,5 млн рублей у застройщика за выдачу разрешений на строительство

21 февраля Центральный районный суд Сочи арестовал Клопотовского на два месяца по делу о покушении на мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

20 февраля появилась информация о задержании Клопотовского. В тот же день он исчез из списка сотрудников на сайте мэрии Сочи. И.о. главы района значится его заместитель Иван Савин.

В пресс-службе СКР по Краснодарскому краю уточнили, что чиновника задержали 19 февраля. По данным следствия, к Клопотовскому обратился местный житель по вопросу предоставления ему разрешений на строящийся объект и на строительство нового. Глава района пообещал ему оказать содействие за вознаграждение — 1 млн рублей он потребовал за сохранение строящегося объекта, а 500 тыс. рублей за разрешение на новый. При этом данные вопросы относятся к компетенции департамента архитектуры и градостроительства и в его обязанности не входят.

Мужчина сообщил о предложении Клопотовского в правоохранительные органы. Вечером 19 февраля они встретились, и чиновник сказал мужчине положить деньги в определенный автомобиль, что тот и сделал. После этого главу района задержали оперативные сотрудники ФСБ.

Сейчас расследование продолжается, проверяется в том числе причастность Клопотовского к другим аналогичным преступлениям.