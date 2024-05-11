Краснодарцев приглашают поучаствовать в скачках на воображаемых лошадях

В Краснодаре 27 мая пройдет летнее первенство по хоббихорсингу — «езде» на деревянной палке с головой лошади. Принять участие могут все желающие

Федерация хоббихорсинга Краснодарского края организует летнее первенство 27 мая — принять участие могут все желающие вне зависимости от опыта. Победители получат медали, грамоты и памятные призы.

Участники будут соревноваться в четырех номинациях: конкурс на резвость с высотой барьеров 40-50 см и 75-85 см, конкурс на стиль с барьером 60 см, кавалетти на стиль с барьером до 40 см.

Справка. Хоббихорсинг появился в Финляндии в 2010-2015 годах, там им занимается около 10 000 человек — в основном девочки и девушки в возрасте от 10 до 18 лет. В России Федерация хоббихорсинга была зарегистрирована в 2019 году, тогда же в Санкт-Петербурге прошли первые соревнования.