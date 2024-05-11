Сочи и Новороссийск вошли в топ-10 городов с самым высоким качеством жизни

Краснодарский край

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  • Железнодорожный вокзал в Сочи © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Железнодорожный вокзал в Сочи © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Сочи оказался на 3-м месте в рейтинге городов России по качеству жизни, Новороссийск — на седьмом

Городами с самым высоким качеством жизни в первом квартале 2024 года стали Грозный, Москва, Сочи, показал мониторинг Финансового университета при Правительстве РФ.

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Грозный опередил Москву и занял первое место в рейтинге, хотя города набрали практически одинаковую сумму баллов — 75,6 и 75,2. Сочи находится на третьей строчке — 70, 7 баллов, у Новороссийска седьмая строчка — 65,1 балл. 

В список городов с самым высоким качеством жизни также вошли Калуга, Санкт-Петербург, Владимир, Екатеринбург, Севастополь, Тула.

Как писали Юга.ру, Краснодар и Ростов-на-Дону вошли в топ-10 городов с самой вкусной шаурмой.

Город Новороссийск Рейтинги Сочи

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Сочи и Новороссийск вошли в топ-10 городов с самым высоким качеством жизни
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