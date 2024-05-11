В Анапе и Геленджике пройдут забеги для женщин

Женский забег Ironlady пройдет в Анапе 26 мая, а в Геленджике — 2 июня (12+)

На черноморском побережье пройдут два забега для женщин — 26 мая в Анапе и 2 июня в Геленджике. Об этом сообщают организаторы Ironlady.

Участницы пробегут дистанцию в 5 километров, а на финише каждой из них подарят розы, авторские медали, футболки и презенты от партнеров. Участвовать смогут женщины с 14 лет. Спортивный опыт не требуется.

«Ironlady помогает открыть для себя бег не только ради спортивного результата. На дистанции среди девушек царит атмосфера драйва и веселья. Ощущение причастности к масштабному мероприятию в кругу единомышленниц дает мощный заряд энергии и мотивации на долгое время», — подчеркнули организаторы.