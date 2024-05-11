Муж похитил из шелтера краснодарку, сбежавшую от него из-за домашнего насилия

9 мая телеграм-канал правозащитного проекта «Кавказ без матери» сообщил о том, что ночью с 8 на 9 мая 33-летнюю краснодарку Марию Смелую из шелтера похитил ее муж Чингисхан Шабазов.

По данным проекта, супруг регулярно избивал Марию, вывозил в лес и угрожал ей расправой, при этом девушка была беременна их сыном. Насилие началось вскоре после поездки к родным мужа в Грозный и заключения брака.

Девушка обратилась за помощью в правозащитный проект «Кавказ без матери». Сотрудники 7 мая разместили её вместе ребенком в шелтере за пределами Краснодарского края, однако в ночь на 9 мая туда вломился Шабазов и его сообщники — они похитили девушку и увезли обратно на территорию края.

В телефонном разговоре с правозащитниками Шабазов пригрозил одной из сотрудниц изнасилованием. Сейчас Мария не выходит на связь. Редакция Юга.ру обратилась за комментарием в пресс-службу управления МВД по Краснодару.

Как связаться с правозащитниками «Кавказ без матери»: если вы обладаете какой-либо информацией, напиши проекту в телеграм-бот @kavkaz_bez_materi_bot или на почту.