Муж похитил из шелтера краснодарку, сбежавшую от него из-за домашнего насилия
33-летнюю жительницу Краснодара Марию Смелую из шелтера похитил ее муж Чингисхан Шабазов. Девушка стала жертвой домашнего насилия
9 мая телеграм-канал правозащитного проекта «Кавказ без матери» сообщил о том, что ночью с 8 на 9 мая 33-летнюю краснодарку Марию Смелую из шелтера похитил ее муж Чингисхан Шабазов.
По данным проекта, супруг регулярно избивал Марию, вывозил в лес и угрожал ей расправой, при этом девушка была беременна их сыном. Насилие началось вскоре после поездки к родным мужа в Грозный и заключения брака.
Девушка обратилась за помощью в правозащитный проект «Кавказ без матери». Сотрудники 7 мая разместили её вместе ребенком в шелтере за пределами Краснодарского края, однако в ночь на 9 мая туда вломился Шабазов и его сообщники — они похитили девушку и увезли обратно на территорию края.
В телефонном разговоре с правозащитниками Шабазов пригрозил одной из сотрудниц изнасилованием. Сейчас Мария не выходит на связь. Редакция Юга.ру обратилась за комментарием в пресс-службу управления МВД по Краснодару.
Как связаться с правозащитниками «Кавказ без матери»: если вы обладаете какой-либо информацией, напиши проекту в телеграм-бот @kavkaz_bez_materi_bot или на почту.
«Домашнее насилие стало визитной карточкой»:
Как часто бывает, история вызвала живой отклик в соцсетях, при этом первым комментарием в телеграм-канале женского медиа «Огонь» оказалась критика «игриво-заигрывающей» позы, в которой избитая сфотографировала побои.
«Женщина просто лежит на кровати, без улыбки, без «игривости». Вы хотите, чтобы избитая девушка с синяком под глазом фотосессии устраивала?», — добавила другая читательница.
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