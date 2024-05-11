Возвращение «Кометы»: морские перевозки между Новороссийском, Геленджиком и Сочи откроют 12 мая

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта «ВодоходЪ Экспресс» vodohod-express.ru/
    © Скриншот с сайта «ВодоходЪ Экспресс» vodohod-express.ru/

Морское сообщение между Новороссийском, Геленджиком и Сочи вновь запустят 12 мая. Ранее перевозчик сообщал о временной задержке старта

Компания «Водоходъ Экспресс» сообщила, что между Новороссийском, Геленджиком и Сочи с 12 мая будет вновь курсировать скоростное судно «Комета». 

Добраться из Новороссийска до Сочи можно за 5 часов 30 минут, обратно — за 4 часа 30 минут. Поездка из Новороссийска до Геленджика займет всего час.

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Билеты уже в продаже, но приобрести их можно будет за 10 дней до даты поездки. Предусмотрено два тарифа — «Стандарт» и «Комфорт». Места в комфорт-классе расположены в носовой части теплохода, а при отправлении из Сочи или прибытии в его порт в стоимость будет включено питание.

  • © Скриншот: vodohod-express.ru/sochi/
    © Скриншот: vodohod-express.ru/sochi/

Как писали ранее Юга.ру, морское сообщение в обе стороны между Новороссийском, Геленджиком и Сочи планировали запустить 1 мая. Однако запуск перенесли на 12 дней.

Геленджик дорога на курорт Курорты и туризм Новороссийск Сочи Черное море

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