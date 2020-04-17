Глава краснодарского Сбербанка рассказала об антикризисных мерах

17 апреля управляющий Краснодарского отделения Сбербанка Татьяна Сергиенко провела для СМИ онлайн-брифинг по антикризисной политике компании

Татьяна Сергиенко отметила, что сейчас все 612 офисов банка в Краснодарском крае работают в штатном режиме, при этом 99% клиентов обслуживаются в течение 10 минут. Тем не менее топ-менеджер подчеркнула, что Сбербанк призывает граждан предпочитать дистанционные сервисы, однако понимает, что порой полностью исключить визиты в офис не удается. Обратившись к статистике, Сергиенко отметила, что и физлица, и бизнесмены, стали активнее использовать дистанционные инструменты и безналичную оплату.

Число ежемесячных посещений «Сбербанк Онлайн» увеличилось на 30%.

Число транзакций в дистанционных каналах банка в первом квартале 2020-го увеличилось на 17% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Ежемесячно в среднем на 30% растет число оплат по QR-кодам.

Увеличивается число платежей через «Сбербанк Онлайн» — в первом квартале 2020-го рост составил 27% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Количество активных пользователей «Сбербанк Онлайн» среди жителей Краснодарского края также стабильно увеличивается, за 2019 год прирост составил 22%, сейчас приложением пользуются более 2,5 млн жителей края.

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На вопрос портала Юга.ру о том, изменилась ли демография прироста аудитории в «Сбербанк Онлайн» при пандемии, Сергиенко ответила утвердительно. «Мы действительно наблюдаем рост активности у клиентов возраста 65+, у которых раньше были зарегистрированы банковские карты и подключен "Сбербанк Онлайн", но они им не пользовались. Теперь пожилые люди сами консультируются со специалистами банка по телефону, просят помочь близких или успешно разбираются с интерфейсом самостоятельно. При этом многие отмечают его дружелюбность», — рассказала Сергиенко.

Шеф-редактор «Деловой газеты. Юг» Евгения Гладущенко задала Сергиенко вопрос о том, как она прогнозирует изменения в обществе и рабочих процессах после пандемии и вынужденного роста удаленных коммуникаций. «В Сбербанке мы не особо заметим эти изменения. Мы работаем от Владивостока до Калининграда, поэтому давно привыкли к онлайн-общению как внутри корпорации, так и с клиентами», — сказала Сергиенко. Также топ-менеджер напомнила о том, что Сбербанк и до пандемии и карантина предлагал клиентам разветвленную экосистему сервисов, которые позволяют решать многие задачи дистанционно — от заказа продуктов и потребления развлечений до медицинских консультаций и оптимизации бизнеса.