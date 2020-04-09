На Кубани удвоился спрос на облачные сервисы МТС для удаленной работы

Партнерский Краснодарский край

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9 апреля МТС сообщил, что за последний месяц спрос на облачный провайдер #CloudMTS для удаленной работы на предприятиях Краснодарского края вырос вдвое

Услуги позволили не только организовать быстрый дистанционный доступ к информации и рабочим местам, но и проводить видеоконференции между сотрудниками. Только с начала марта МТС организовала удаленный доступ для тысячи работников региональных компаний.

Например, вновь подключилась к облачным сервисам Фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева. Более сотни ее сотрудников сегодня работают вне офисов, при этом они могут одновременно участвовать в совещаниях с помощью сервера видеоконференций.

Компания «Анкона» с помощью ресурсов провайдера #CloudMTS смогла быстро развернуть виртуальную сеть для 70 сотрудников. Они получили полный доступ к рабочим местам и базе 1С.

Выселковский район против «Агрокомплекса»:

В крае топ-3 сфер бизнеса, где облачные услуги задействованы активнее всего, составляют:

  • ритейл — свыше 30%,
  • производство — 13%,
  • строительство — 11%.

В результате предприятия края смогли сократить расходы на покупку серверных мощностей, не понадобилась закупка, размещение, обслуживание и последующая модернизация оборудования и программ.

Интернет вещей:

«Мы видим спрос на облачные решения и призываем клиентов использовать современные технологии для дистанционной работы. Кроме того, сегодня часть услуг мы даем бесплатно или на льготных условиях. Мы делаем это, чтобы помочь максимальному переводу бизнеса в онлайн. Сейчас надо сохранить свое дело, и мы рады узнать у компаний, как можем быть полезны бизнесу в кризис», — отметила директор по работе с корпоративными клиентами МТС Елена Усенко.

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