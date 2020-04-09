На Кубани удвоился спрос на облачные сервисы МТС для удаленной работы

9 апреля МТС сообщил, что за последний месяц спрос на облачный провайдер #CloudMTS для удаленной работы на предприятиях Краснодарского края вырос вдвое

Услуги позволили не только организовать быстрый дистанционный доступ к информации и рабочим местам, но и проводить видеоконференции между сотрудниками. Только с начала марта МТС организовала удаленный доступ для тысячи работников региональных компаний.

Например, вновь подключилась к облачным сервисам Фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева. Более сотни ее сотрудников сегодня работают вне офисов, при этом они могут одновременно участвовать в совещаниях с помощью сервера видеоконференций.

Компания «Анкона» с помощью ресурсов провайдера #CloudMTS смогла быстро развернуть виртуальную сеть для 70 сотрудников. Они получили полный доступ к рабочим местам и базе 1С.