Топ-3 в AppStore и 17% безналичных клиентов. Сбербанк провел онлайн-конференцию о своей экосистеме

18 марта Сбербанк провел онлайн-конференцию руководителя блока «Розничный бизнес» Светланы Кирсановой о цифровых продуктах и экосистеме банка

Светлана Кирсанова рассказала о входе в экосистему Сбербанка через Сбер ID — по сканированию QR-кода без ввода паролей функция предоставляет полноценный доступ к сайтам парнтнеров банка. Их на данный момент больше 50-ти, среди популярных — Ситимобил, Сбермаркет, Литрес, Работа.ru, DocDoc, Okko, Беру. Говоря о приложении «Сбербанк Онлайн» Кирсанова отметила его позицию в топ-3 популярных бесплатных приложений в русскоязычном сегменте AppStore — сразу после WhatsApp и Instagram и на строчку выше Telegram. Кирсанова объяснила популярность тем, что онлайн доступно 128 банковских сервисов, а за 2019 год разработчики приложения произвели в нем 418 улучшений.

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Сбербанк впервые официально привел статистику по клиентам, не пользующимся наличными. В 2019 году 17% клиентов ни разу не снимали наличные в течение как минимум одного месяца. В 2017 году этот показатель составлял 13%. Другая важная метрика — аудитория, которая обходится только цифровыми каналами банка. В 2017 году она составляла 25%, в 2019-м выросла до 38%. Топ-менеджер сделала акцент на попытках банка привносить больше эмоциональности во взаимодействие с пользователем — речь об экране приветствия, меняющимся в зависимости от времени суток, эмодзи в диалогах, анимации в меню и ВК-стикерах «Сберкот».

Из статистики по ипотечным продуктам Сбербанка стало известно, что 60% решений по ипотеке принимаются меньше чем за час. Среди товаров, популярных у пользователей для POS-кредитования, Кирсанова назвала Apple AirPods 2, Яндекс.Станцию и Xiaomi Redmi Note 7. После рассказа о достижениях Кирсанова, являющаяся также и заместителем председателя правления ПАО Сбербанк, ответила на вопрос о том, как меняется поведение клиентов банка в связи с коронавирусом. Топ-менеджер сообщила, что ни в продуктах питания, ни в медикаментах, ни в технике аналитики банка не наблюдают резкого повышения спроса и, следовательно, паники.

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