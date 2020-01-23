Число «облачных» клиентов МТС в Краснодарском крае выросло в три раза
За 2019 год количество региональных компаний, использующих облачную экосистему #CloudMTS, выросло в три раза
Чаще всего облачные сервисы подключали в сфере оптовой торговли и ретейла. Топ-3 направлений деятельности в Краснодарском крае, где облачные услуги наиболее востребованы: ретейл — свыше 30%, производство — 13%, строительство — 11%. Чаще всего компании переносят в облако системы учета, хранения и резервирования. Далее по популярности следует размещение в облаках серверов телефонии.
В числе новых клиентов компании — «Рускартон», «Фармсервис», МКК «Центр инвестиций», «АСКА Недвижимость» и другие компании региона. По отзывам клиентов, облачные решения МТС обошлись в 3-5 раз дешевле, чем, например, закупка собственного ИТ-оборудования и его последующее обслуживание. В числе плюсов клиенты отметили и возможность свободного масштабирования бизнеса в других регионах за счет уже подключенных сервисов.
«Бизнес сегодня остается на плаву, если меняется и ищет оптимизацию. Одним из инструментов, помогающих выйти на другой уровень окупаемости, могут стать услуги #CloudMTS. Потребность в сервисах, защищенных и доступных с любых платформ, неуязвимость при кибератаках, делегирование непрофильного функционала — вот одни из актуальных потребностей любого бизнеса сегодня. И в каждом случае МТС готова предложить свое решение», — отметила директор по работе с корпоративными клиентами МТС в Краснодарском крае Елена Усенко.
Облачная экосистема МТС включает инфраструктурные решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, дата-центры и телеком-сервисы. Среди клиентов экосистемы: ABBYY, Tutu.ru, Belka Car, S7, OTIS, Газпромбанк и другие компании.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.