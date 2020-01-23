Число «облачных» клиентов МТС в Краснодарском крае выросло в три раза

Чаще всего облачные сервисы подключали в сфере оптовой торговли и ретейла. Топ-3 направлений деятельности в Краснодарском крае, где облачные услуги наиболее востребованы: ретейл — свыше 30%, производство — 13%, строительство — 11%. Чаще всего компании переносят в облако системы учета, хранения и резервирования. Далее по популярности следует размещение в облаках серверов телефонии.

В числе новых клиентов компании — «Рускартон», «Фармсервис», МКК «Центр инвестиций», «АСКА Недвижимость» и другие компании региона. По отзывам клиентов, облачные решения МТС обошлись в 3-5 раз дешевле, чем, например, закупка собственного ИТ-оборудования и его последующее обслуживание. В числе плюсов клиенты отметили и возможность свободного масштабирования бизнеса в других регионах за счет уже подключенных сервисов.