«Ростелеком» планирует запустить умное освещение в Туапсе осенью

Работы по энергосервисному контракту между провайдером и администрацией города планируется завершить к концу сентября. Компания заменит нынешние фонари на энергосберегающие светодиодные светильники — планируется установить более 3600 таких ламп. Они служат более 20 лет, и для эффективной работы они потребляют в несколько раз меньше энергии по сравнению с обычными уличными фонарями. Специалисты «Ростелекома» планируют использовать усиленный самонесущий изолированный провод: он не допускает потери электроэнергии на сетях.

«Проект продолжает большой работы по приданию Туапсе современного облика, повышению комфорта и безопасности проживания. Благодаря хорошей освещенности мы ожидаем, например, уменьшения ДТП. Радует и то, что в перспективе снизятся затраты на уличное освещение, а сэкономленные средства можно будет направить на решение других важных вопросов», — отметил и.о. главы Туапсе Максим Кривопалов.