«Ростелеком» планирует запустить умное освещение в Туапсе осенью
«Ростелеком» приступил к созданию в Туапсе автоматизированной системы уличного освещения
Работы по энергосервисному контракту между провайдером и администрацией города планируется завершить к концу сентября. Компания заменит нынешние фонари на энергосберегающие светодиодные светильники — планируется установить более 3600 таких ламп. Они служат более 20 лет, и для эффективной работы они потребляют в несколько раз меньше энергии по сравнению с обычными уличными фонарями. Специалисты «Ростелекома» планируют использовать усиленный самонесущий изолированный провод: он не допускает потери электроэнергии на сетях.
«Проект продолжает большой работы по приданию Туапсе современного облика, повышению комфорта и безопасности проживания. Благодаря хорошей освещенности мы ожидаем, например, уменьшения ДТП. Радует и то, что в перспективе снизятся затраты на уличное освещение, а сэкономленные средства можно будет направить на решение других важных вопросов», — отметил и.о. главы Туапсе Максим Кривопалов.
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Вместе с заменой светильников «Ростелеком» установит в городе 75 шкафов управления наружным освещением, объединенных в одну систему. Это позволит управлять освещением дистанционно. Система сможет автоматически регулировать наружное освещение по сезонному графику, контролировать расход энергии, отслеживать незаконные подключения и оперативно оповещать диспетчеров об авариях. Все это позволит муниципалитету сократить расходы: экономия на электроэнергии составит более 60% бюджетных средств или 11 млн киловатт-часов на ближайшие 7 лет.
«С нашей помощью все больше городов в крае умнеют. Муниципальные образования получают интеллектуальную систему, которая улучшает освещенность и безопасность городских пространств и экономит энергию. Эти решения стимулируют более масштабную реконструкцию городской инфраструктуры и дальнейшего внедрения инновационных технологий в развитие города и его умных экосистем», — отметил директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.
Как устроен интернет вещей и умный дом:
«Ростелеком» в крае имеет значительный опыт в реализации подобных проектов: за последние два года уличное освещение было модернизировано в Белореченске, Лабинске, Курганинске, Кропоткине и станице Староминской. Как сообщали Юга.ру, к марту 2020-го «Ростелеком» модернизировал уличное освещение и установила пять умных остановок в Новороссийске. Модернизация проводится в рамках федеральной программы «Умный город».