В Новороссийске установили «умные» остановки и модернизировали уличное освещение

Компания «Ростелеком» к марту модернизировала уличное освещение и установила пять «умных» остановок в Новороссийске

Проекты реализованы в рамках выполнения соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного в октябре 2019 года между муниципалитетом и национальным цифровым провайдером.

Специалисты «Ростелекома» установили и заменили более 15 тыс. светодиодных светильников, которые могут прослужить более 25 лет. Интегрированные в проект энергосберегающие технологии помогут муниципалитету экономить на освещении городских улиц до 60% расходов на эксплуатацию.

«"Умное" освещение — это не просто замена старых фонарей на новые. Это превращение Новороссийска в более светлый и безопасный город с помощью "умных" технологий. Контроль за уличным освещением полностью автоматизирован. Можно собирать данные и оптимизировать нагрузки на сеть в режиме реального времени, а также оперативно отслеживать незаконные подключения», — рассказал управляющий делами администрации Новороссийска, руководитель проекта «Умный город Новороссийск» Евгений Азизов.

Кроме того, в городе установили пять «умных» остановок, которые оснащены электронными табло с графиком движения транспорта, видеонаблюдением, тревожной кнопкой, регулируемым освещением, USB-розетками для зарядки гаджетов.