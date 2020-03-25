В Новороссийске установили «умные» остановки и модернизировали уличное освещение
Компания «Ростелеком» к марту модернизировала уличное освещение и установила пять «умных» остановок в Новороссийске
Проекты реализованы в рамках выполнения соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного в октябре 2019 года между муниципалитетом и национальным цифровым провайдером.
Специалисты «Ростелекома» установили и заменили более 15 тыс. светодиодных светильников, которые могут прослужить более 25 лет. Интегрированные в проект энергосберегающие технологии помогут муниципалитету экономить на освещении городских улиц до 60% расходов на эксплуатацию.
«"Умное" освещение — это не просто замена старых фонарей на новые. Это превращение Новороссийска в более светлый и безопасный город с помощью "умных" технологий. Контроль за уличным освещением полностью автоматизирован. Можно собирать данные и оптимизировать нагрузки на сеть в режиме реального времени, а также оперативно отслеживать незаконные подключения», — рассказал управляющий делами администрации Новороссийска, руководитель проекта «Умный город Новороссийск» Евгений Азизов.
Кроме того, в городе установили пять «умных» остановок, которые оснащены электронными табло с графиком движения транспорта, видеонаблюдением, тревожной кнопкой, регулируемым освещением, USB-розетками для зарядки гаджетов.
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На одной из остановок установлена навигационная стела с картой Новороссийска с информацией о достопримечательностях города, расписании транспорта, времени и погоде. В дальнейшем функционал стелы дополнится модулем связи с представителями муниципалитета, голосовым оповещением, возможностью оплаты услуг мобильной связи и интернета, функцией вызова такси.
В пресс-службе «Ростелекома» 25 марта рассказали, что специалисты компании работают над созданием информационной системы для выявления налогооблагаемых объектов (ВНО). Обнаруженные с помощью этой системы данные о объектах недвижимости и участках земли будут заносится в Росреестр, что принесет дополнительные средства в бюджет города. Работу системы ВНО планируется завершить к концу лета.
В ближайшем будущем готовится к реализации пилотный проект по «умным» светофорам. Они будут работать по принципу адаптивного управления: регистрировать интенсивность транспортного потока, сокращать или продлевать фазы движения на том или ином направлении.
Федеральный проект «Умный город» реализуется «Ростелекомом» по всей стране. Его основная цель — широкое использование современных технологичных и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре для повышения ее эффективности.
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