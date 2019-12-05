Новогодние праздники все ближе. Самое время вспомнить рождественский выпуск «Черного зеркала» — сериала (не)веселых фантазий о развитии технологий.

Серии «Белое Рождество» уже пять лет, но она до сих пор остается самой яркой иллюстрацией интернета вещей — именно с этой концепцией связывают ближайшее будущее.

Как работает интернет вещей? Близок ли он или уже наступил, а мы не заметили? Чем он полезен, а чем — опасен? Юга.ру и МТС разбираются на примере разных сцен из сериала.