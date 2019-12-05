Как устроен интернет вещей? Пересматриваем рождественское «Черное зеркало» о наступившем будущем
Новогодние праздники все ближе. Самое время вспомнить рождественский выпуск «Черного зеркала» — сериала (не)веселых фантазий о развитии технологий.
Серии «Белое Рождество» уже пять лет, но она до сих пор остается самой яркой иллюстрацией интернета вещей — именно с этой концепцией связывают ближайшее будущее.
Как работает интернет вещей? Близок ли он или уже наступил, а мы не заметили? Чем он полезен, а чем — опасен? Юга.ру и МТС разбираются на примере разных сцен из сериала.
- Что такое интернет вещей?
«Интернет вещей» (от англ. Internet of Things, IoT) — это довольно простая концепция: устройства объединяются в сеть и взаимодействуют друг с другом. Это помогает сделать их «умными»: техника сама собирает информацию, обменивается ею и даже принимает решения. Холодильник присылает на смартфон сообщение о покупках к ужину или сам заказывает доставку продуктов. Браслет передает информацию о здоровье человека. Беспилотные автомобили сами выбирают оптимальный маршрут и едут по нему.
В эпизоде «Белое Рождество» в будущем в мозг людей внедрены импланты, которые позволяют извлечь копию сознания. На эту операцию и соглашается героиня — девушка по имени Грета. Теперь копия сознания вместо нее заваривает кофе любимой крепости, раздвигает шторы к пробуждению и планирует день. Грете больше не надо об этом думать — она думала об этом годами, накопленные привычки и повадки проанализированы искусственным интеллектом и теперь руководят бытовой техникой.
- Какие устройства задействует IoT и как они соединяются в сеть?
В идеале IoT должен задействовать любые устройства, отвечающие двум требованиям:
1. Устройства, с которыми люди совершают повторяющиеся или типовые действия;
2. Устройства, которые могут собирать данные об этих действиях для упрощения их запуска пользователем.
«Белое Рождество» не зря фокусирует внимание на варке кофе, поджаренности тостов, шторах и прочих бытовых мелочах. Да, техника пока не выявляет и не запоминает наши предпочтения самостоятельно, но сохранять пользовательские настройки уже давно умеют как аудиосистемы и мультиварки, так и умные лампочки.
В МТС, например, считают, что прежде всего внедрения IoT стоит ждать в жилищных услугах. Этот вывод сделан на примере цифрового управления бытовыми отходами в Самаре и пилотных IoT ЖКХ-систем в Арске, Благовещенске и Реутове. С помощью IoT управляющие компании собирают данные с датчиков воды и электричества без участия жильцов, сразу отправляя им счета, которые легко оплатить онлайн или подключить к автоматической оплате.
Важное требование к устройствам — поддержка эффективных стандартов связи. Сейчас для IoT в мире все чаще выбирают стандарт NarrowBand Internet of Things (NB-IoT). Его главное преимущество — энергоемкость. С ней приемопередатчики могут работать до 10 лет без подзарядки. Это делает счетчики, работающие через NB-IoT, автономными.
- Как IoT работает уже сейчас?
Копия сознания в «Белом Рождестве» называется cookies — этим авторы сериала говорят, что подобные технологии используются уже сегодня. Сейчас словом «cookies» называют пакет данных, который нужен для авторизации, сохранения настроек и прочих регулярных действий. Cookies отслеживают и активность на сайтах — так сайты могут показывать пользователям рекламу или новости по их интересам или местоположению.
Голосовой помощник Siri от iOS замечает, если вечером по будням вы ставите будильник на одно и то же время, и предлагает это сделать с заблокированного экрана, сэкономив этим три касания или голосовую команду. Приложение карт также замечает ежедневные перемещения между одинаковыми точками и предлагает быстрый маршрут. Навигаторы — еще одна область, где искусственный интеллект решает за нас, анализируя дорожный трафик по данным подключенных к сети устройств.
В серии «Черного зеркала» «Скоро вернусь» активность в соцсетях позволяет создать коммуникативную копию — она пишет сообщения в точности как умерший человек. Позже, использовав данные биометрии, программа и вовсе создает его клон. Да, это слишком фантастика, но еще в 1995 году Билл Гейтс, проектируя свой дом, хотел оснастить его умной техникой вплоть до аудиосистемы, подбирающей музыку по интересам присутствующих людей. Сегодня его идея не кажется такой уж футуристичной: поисковики и соцсети уже поставляют информацию, которая понравится нам с наибольшей вероятностью, — теоретики назвали эту тенденцию «пузырем фильтров».
- Где применяется IoT?
В эпизодах «Черного зеркала» показаны разные варианты развития IoT. Например, в «15 миллионах заслуг» оплата за выдавливаемую зубную пасту снимается в реальном времени. В «Нырке» показана жизнь, в которой любые услуги — от прохода в здание до аренды автомобиля или покупки авиабилетов — доступны для граждан в зависимости от их социального рейтинга (человеку ставят субъективную оценку те, с кем он взаимодействует). Подобная система сейчас постепенно вводится в Китае (подробнее об этом — здесь, здесь и здесь). Во многих сериях антологии мы видим машины-беспилотники — в наше время их тестируют крайне активно. Именно в этой сфере современный IoT ближе всего к прогнозам футурологов, но и здесь технология пока не готова к массовому масштабированию.
С применением IoT в ЖКХ и быту более-менее ясно (еще об этом — здесь и здесь). Другая потенциально продуктивная область для IoT — медицина. Так, например, госпиталь во Флориде с 2010 года использует бейджи, отслеживающие перемещения персонала и пациентов по клинике. Это помогает оптимизировать пространство клиники для общего удобства вплоть до расположения шкафов с медикаментами.
Для внедрения IoT привлекательна и промышленность. В опыте МТС — разработка IT-платформы для Кировского завода в Санкт-Петербурге. Она состоит из мониторинга техники, защищенного индустриального мессенджера и чат-бота для промышленной коммуникации.
Концепция «умных» городов подразумевает и контроль за чистотой воздуха и вредными выбросами: система сама информирует надзорные органы о превышении норм. Директор МТС в Краснодарском крае и Республике Адыгея Сергей Ласкавый убежден, что сегодня можно решить практически любую задачу городской инфраструктуры, если она связана с анализом данных и принятием решения по алгоритмам.
- Но ведь IoT оставит людям хоть немного работы?
Любое развитие технологий перераспределяет профессии и занятость. Но если колесо вытесняло наездников столетиями, то современные изменения происходят буквально на глазах.
По исследованию Future of Jobs от экспертов Всемирного экономического форума, в 2018 году соотношение задач, выполняемых человеком и машиной, составляло 71% к 29%. К 2022-му оно изменится до 58%/42%. Но в отношении вакансий эксперты оптимистичны: автоматизация устранит 75 млн рабочих мест, но создаст 133 млн новых.
В «Черном зеркале» рынок труда редко оказывается в центре внимания. Эпизод «Белое Рождество» здесь показателен: да, обеспеченная девушка Грета могла нанять прислугу, чтобы не отвлекаться на кофе, тосты и подогрев полов. Но создателей сериала больше беспокоит проблема эксплуатации — даже если речь об эксплуатации сознанием своей же копии. Интересно, что и Грету, и копию ее сознания играет Уна Чаплин — внучка кинематографиста, так много снявшего о порабощении и угнетении трудящихся.
- Восстание машин уже совсем скоро?
«Черное зеркало» скорее заостряет внимание на безопасности автоматизированного рынка труда. В одной из мрачнейших серий «Враг народа» вымерших пчел заменили автономные насекомые-дроны. Но эпизод пугает не экологическими беспокойствами, но тем, как и кто может получить контроль над технологией.
Кибербезопасность и сейчас тревожит в связи с развитием IoT. Согласно исследованию лаборатории «Доктор Веб», умные устройства (от часов и телевизоров до видеорегистраторов) во всем мире были атакованы в 2018 году в четыре раза чаще, чем в 2017-м (99,2 млн атак против 23,7 млн).
Другое частое беспокойство — IoT разовьет чрезмерную зависимость от технологий, которая опасна либо ненадежностью системы, либо ее контролем над людьми. До угроз тотального блэкаута или восстания машин в духе SkyNet очень далеко хотя бы потому, что современный IoT слишком разъединен. Одна программа обыгрывает человека в шахматы, другая — в го, но ни та ни другая не справится с варкой кофе. И наоборот.
- Окей, но как IoT изменит общество?
Представление об уровне развития IoT дают прогнозы Международного исследовательского беспроводного форума: к 2020 году в сеть будут объединены 7 трлн вещей. При этом, по данным компании Cisco, сейчас не соединено 99% физических устройств.
Эти цифры впечатляют необозримыми перспективами для IoT. Еще шире горизонт проблем и вопросов, которые только предстоит решить. Кому принадлежат собираемые данные — пользователю или производителю/сборщику? Действительно ли они анонимны? Если нет, чем это грозит? Может ли их использовать правительство/следствие?
На последний вопрос ответ-предположение есть и в будущем «Черного зеркала», и в настоящем. Один из персонажей «Белого Рождества» не сознается в преступлении, и тогда правосудие допрашивает копию его сознания. Та сознается в преступлении, что учитывается как чистосердечное признание ее владельца для вынесения приговора.
Пока до извлечения сознания далеко. Но люди давно и активно используют данные геолокации: правосудие — для следствия и приговоров, корпорации — для продажи рекламы, преступники — для квартирных краж и уличных ограблений (подробнее — здесь). Показателен случай, когда британец убил жену и сказал полиции, что на дом напали, но преступление реконструировали по данным о перемещениях из приложения «Здоровье» с айфонов убийцы и жертвы.
Интернет вещей даст обществу новую эффективность и невиданную детализацию любых действий — это очевидно уже сейчас. Но использовать эти знания во благо нам только предстоит научиться.
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