В Адыгее выросло число тяжелобольных коронавирусом
В Адыгее к вечеру 13 апреля в республиканской инфекционной больнице трех пациентов с коронавирусом поместили в реанимацию
Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и поражает пищеварительную и дыхательную системы. О вирусе стало известно в декабре, а к моменту выхода новости были заражены 1 млн 935 тыс. человек в 185 странах мира.
В Адыгее первого заболевшего выявили 25 марта. Это был житель республики, прибывший из Москвы. Он уже выздоровел, его выписали 6 апреля.
8 апреля республиканскую больницу госпитализировали в тяжелом состоянии врача медучреждения с подтвержденным анализом на коронавирус. 12 апреля его подключили к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Эта методика лечения по насыщению крови кислородом применена впервые. У всех остальных пациентов с COVID-19 болезнь протекает в легкой форме или средней степени тяжести.
К 13 апреля в республике диагноз «коронавирус» был подтвержден у 27 пациентов, а 14 апреля стало известно еще о 7 новых инфицированных. Определены 23 очага и круг людей, которые контактировали с заболевшими. Таких в республике около тысячи человек, все они находятся на карантине под наблюдением врачей.
На заседании оперативного штаба 13 апреля министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков доложил, что в республике зарегистрирован еще один тяжелобольной пациент. Его доставили в республиканскую инфекционную больницу из Тахтамукайского района, а ранее он побывал в Москве.
Вечером 13 апреля главврач инфекционной больницы Сергей Долинный сообщил, что пациент подключен к аппарату ИВЛ.
«За прошедшие сутки удалось стабилизировать его состояние, оно оценивается как стабильно тяжелое», — сказал главврач.
Всего в реанимационном отделении находятся 3 человекам, в стационаре инфекционной больницы — 43 человека.
Инфекционная больница Адыгеи сейчас работает как госпиталь в усиленном режиме. Учреждение переведено на закрытый режим работы. 42 медицинских работника проживают на территории больницы, добавили в минздраве Адыгеи.
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