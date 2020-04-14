В Адыгее выросло число тяжелобольных коронавирусом

В Адыгее к вечеру 13 апреля в республиканской инфекционной больнице трех пациентов с коронавирусом поместили в реанимацию

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и поражает пищеварительную и дыхательную системы. О вирусе стало известно в декабре, а к моменту выхода новости были заражены 1 млн 935 тыс. человек в 185 странах мира.

В Адыгее первого заболевшего выявили 25 марта. Это был житель республики, прибывший из Москвы. Он уже выздоровел, его выписали 6 апреля.

8 апреля республиканскую больницу госпитализировали в тяжелом состоянии врача медучреждения с подтвержденным анализом на коронавирус. 12 апреля его подключили к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Эта методика лечения по насыщению крови кислородом применена впервые. У всех остальных пациентов с COVID-19 болезнь протекает в легкой форме или средней степени тяжести.