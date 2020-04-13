«Ростелеком» призвал взаимодействовать с компанией онлайн

13 апреля в пресс-службе «Ростелекома» сообщили, что на данный момент только каждый пятый из физлиц в ЮФО и СКФО оплачивает услуги связи удаленно

При этом оплатить услуги дистанционно можно в Личном кабинете, в разделе сайта «Оплата», через банковские онлайн-сервисов и интернет-кошельки (например, «Сбербанк Онлайн»), портал госуслуг и позвонив по номеру 88001000800.

В то же время часть офисов компании на юге РФ продолжают работу и принимают оплату традиционным способом с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.