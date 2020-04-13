«Ростелеком» призвал взаимодействовать с компанией онлайн
Провайдер напомнил, как важно оставаться дома, и попросил предпочесть дистанционные каналы обслуживания
13 апреля в пресс-службе «Ростелекома» сообщили, что на данный момент только каждый пятый из физлиц в ЮФО и СКФО оплачивает услуги связи удаленно
При этом оплатить услуги дистанционно можно в Личном кабинете, в разделе сайта «Оплата», через банковские онлайн-сервисов и интернет-кошельки (например, «Сбербанк Онлайн»), портал госуслуг и позвонив по номеру 88001000800.
В то же время часть офисов компании на юге РФ продолжают работу и принимают оплату традиционным способом с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
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Чтобы получить консультацию, оставить заявку на подключение, спросить о качестве услуг, можно также воспользоваться различными вариантами связи со специалистами компании: через сайт, онлайн-чат в кабинете или в мессенджере Viber, на официальных страницах в соцсетях и по телефону, указанному выше.
Для поддержки населения компания не будет останавливать доступ к услугам даже при отрицательном балансе и отменит пени за отсутствие платежей до 30 апреля 2020 года. Это коснется и авансовых абонентов, которым не отключили связь в апреле даже без предварительного внесения платежа. Но «Ростелеком» напоминает, что данные меры не отменяют оплату задолженности и не прекращают дальнейшие начисления за услуги связи.
«Мы стремимся окружить абонентов экосистемой удаленных сервисов и услуг, чтобы минимизировать риск. Всем клиентам при наличии технической возможности компания повысила скорость до 50 Мб/с без увеличения абонплаты. Благодаря нашим сервисам можно учиться и смотреть хорошее кино, заниматься спортом онлайн, развивать новые навыки, познавать мир, не выходя из дома», — отметила директор по работе с массовым сегментом МРФ «Юг» Анна Роднова.
Как сообщали Юга.ру, 23 марта «Ростелеком» открыл доступ к онлайн-площадке дистанционного образования «Ростелеком. Лицей» за 1 рубль в месяц. 7 апреля видеосервис Wink удвоил объем бесплатного контента.
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