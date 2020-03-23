Российским школьникам открыли доступ к цифровому сервису «Лицей» от «Ростелекома»

Оператор связи «Ростелеком» 23 марта открыл доступ к цифровому сервису образования «Ростелеком. Лицей» за 1 рубль в месяц на территории России

Эта мера направлена на поддержку школьников и родителей, которые сейчас вынуждены перейти на дистанционное обучение, рассказали 23 марта в пресс-службе «Ростелекома».

Сервис разработан специально для школьников и объединяет образовательный контент по двум направлениям — «Школа» и «Развитие». Первый раздел призван помочь детям изучать и закреплять учебную программу, делать домашнее задание без помощи взрослых, готовиться к экзаменам. На страничках раздела «Развитие» школьники узнают о современных цифровых технологиях, учатся формировать здоровые привычки, развивают логику, память и креативность.

«Сервис "Лицей" рассчитан на школьников 1–11 классов, для которых мы собрали видеоуроки с учителями ведущих российских школ, а также тесты и конспекты для закрепления знаний. "Лицей" позволяет учиться онлайн по программе, соответствующей ФГОС, повторять пропущенные или сложные темы, разбираться с домашним заданием без помощи родителей, закреплять знания с помощью тестов и конспектов, готовиться к ОГЭ и ЕГЭ», — рассказал директор офиса перспективных цифровых продуктов массового сегмента «Ростелекома» Кирилл Брылев.