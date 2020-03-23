Российским школьникам открыли доступ к цифровому сервису «Лицей» от «Ростелекома»
Оператор связи «Ростелеком» 23 марта открыл доступ к цифровому сервису образования «Ростелеком. Лицей» за 1 рубль в месяц на территории России
Эта мера направлена на поддержку школьников и родителей, которые сейчас вынуждены перейти на дистанционное обучение, рассказали 23 марта в пресс-службе «Ростелекома».
Сервис разработан специально для школьников и объединяет образовательный контент по двум направлениям — «Школа» и «Развитие». Первый раздел призван помочь детям изучать и закреплять учебную программу, делать домашнее задание без помощи взрослых, готовиться к экзаменам. На страничках раздела «Развитие» школьники узнают о современных цифровых технологиях, учатся формировать здоровые привычки, развивают логику, память и креативность.
«Сервис "Лицей" рассчитан на школьников 1–11 классов, для которых мы собрали видеоуроки с учителями ведущих российских школ, а также тесты и конспекты для закрепления знаний. "Лицей" позволяет учиться онлайн по программе, соответствующей ФГОС, повторять пропущенные или сложные темы, разбираться с домашним заданием без помощи родителей, закреплять знания с помощью тестов и конспектов, готовиться к ОГЭ и ЕГЭ», — рассказал директор офиса перспективных цифровых продуктов массового сегмента «Ростелекома» Кирилл Брылев.
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Для доступа к платформе необходимо зарегистрироваться. Если регистрация уже есть, то нужно авторизоваться, перейти в раздел «Мои занятия» и оплатить доступ за 1 рубль. Предложение действует до 30 апреля. Обучающие видео сервиса «Лицей» также доступны бесплатно в подписках «Интерактивного ТВ» и Wink.
Как писали Юга.ру, с 16 марта в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса студентов перевели на дистанционное обучение, а школьникам продлили каникулы до 13 апреля.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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