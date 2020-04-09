Wink предложил онлайн-тренировки от международного фитнеса UFC GYM

Партнерский Вся Россия

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Цифровой видеосервис Wink совместно c крупнейшей международной сетью фитнес-клубов UFC GYM запустили серию бесплатных онлайн-тренировок для занятий спортом дома

Упражнения подобраны для разных возрастов и уровней подготовки: от новичков до людей, участвующих в соревнованиях. Всем, кто находится в самоизоляции, Wink и UFC GYM предлагают несколько видов тренировок.

Начинать день предлагается с занятия «Утреннее пробуждение». 10 минут суставной разминки помогут привести себя в тонус и взбодриться.

Для тех, кто планирует начать заниматься спортом, подойдет функциональная тренировка для начинающих. Упражнения развивают основные группы мышц и работу с собственным весом, поэтому специальное снаряжение не потребуется.

Для опытных атлетов подойдут силовые тренировки. Занятия с гантелями и функциональные тренировки, направленные на развитие всех мышц тела. Если под рукой нет гантелей, в ролике тренер расскажет, чем их можно заменить. Также в домашних условиях доступна ударная тренировка «Бой с тенью» — она развивает технику боя без реального спарринг-партнера.

Бой с тенью Евланова и галерея на Шуховке:

Перед занятиями предусмотрена 10-минутная комплексная онлайн-разминка для разогрева мышц и подготовки тела к нагрузке.

«Наша миссия — поддерживать людей. Каждый из нас ежедневно борется с множеством трудностей, особенно в режиме самоизоляции. Лень, отсутствие дисциплины и мотивации, тревожность, увеличение времени в экранах телефонов и компьютеров — все это не добавляет здоровья. Поэтому мы создали онлайн-тренировки. Это способ переключиться с негативной повестки на работу над собой и здоровьем. 15-30 минут ежедневно помогут оставаться в тонусе и дадут силы для непростого времени. Поддерживайте себя и близких, занимайтесь спортом!» — призвал руководитель проекта UFC GYM в РФ Игорь Рыжов.

Здравоохранение Ростелеком Фитнес

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