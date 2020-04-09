Wink предложил онлайн-тренировки от международного фитнеса UFC GYM

Упражнения подобраны для разных возрастов и уровней подготовки: от новичков до людей, участвующих в соревнованиях. Всем, кто находится в самоизоляции, Wink и UFC GYM предлагают несколько видов тренировок.

Начинать день предлагается с занятия «Утреннее пробуждение». 10 минут суставной разминки помогут привести себя в тонус и взбодриться.

Для тех, кто планирует начать заниматься спортом, подойдет функциональная тренировка для начинающих. Упражнения развивают основные группы мышц и работу с собственным весом, поэтому специальное снаряжение не потребуется.

Для опытных атлетов подойдут силовые тренировки. Занятия с гантелями и функциональные тренировки, направленные на развитие всех мышц тела. Если под рукой нет гантелей, в ролике тренер расскажет, чем их можно заменить. Также в домашних условиях доступна ударная тренировка «Бой с тенью» — она развивает технику боя без реального спарринг-партнера.