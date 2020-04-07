Видеосервис Wink увеличил объем бесплатного контента вдвое

Цифровой видеосервис Wink от компании «Ростелеком» в два раза увеличил коллекцию бесплатного контента и продлил отрытый доступ к нему до конца апреля

С начала самоизоляции в РФ спрос на образовательный и развивающий контент вырос более чем в 10 раз по сравнению с показателями трехнедельной давности, сообщили в пресс-службе «Ростелекома». К концу первой недели апреля каждый четвертый пользователь Wink просматривал видео в этих категориях.

«Wink трансформируется из онлайн-кинотеатра в центр впечатлений и развития для всей семьи. Мы добавили бесплатный познавательный контент для всех возрастов. В результате в первой половине дня больше смотрят о фитнесе. Далее в Wink активно смотрят школьные уроки. К вечеру предпочтения смещаются в пользу концертов, музеев и образовательных передач», — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

«Потребление развивающего контента растет так быстро, что совокупные просмотры фитнес-занятий сравнялись с блокбастерами — более 100 тыс. в день. Причем динамика только нарастает. Вечерний досуг мы предлагаем украсить трансляциями живых концертов. Вечером 3 апреля Wink показал онлайн-концерт группы "Ария", который в это время вошел в топ-5 по просмотрам ТВ», — добавила Диана Самошкина.

Как сообщали Юга.ру, 16 марта Wink открыл бесплатный доступ к коллекции кино, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента. Более 5 тыс. наименований доступно действующим и новым подписчикам сервиса без оплаты и оформления подписки в разделе «Моя коллекция».