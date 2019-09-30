Интернет вещей, телемедицина, биометрия и Wi-Fi в удаленных аулах — что-то из этого было фантастикой еще пять лет назад, но уже сегодня стало реальностью. За реализацией многих глобальных проектов стоит национальный цифровой провайдер «Ростелеком». Его роль не всегда заметна, но именно эта компания сегодня строит и поддерживает крупнейшую в стране сетевую инфраструктуру, обеспечивает интернетом важные деловые и культурные мероприятия, развивает удаленные цифровые сервисы и занимается кибербезопасностью граждан, бизнеса и государства. Юга.ру поговорили с Анной Родновой, директором по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком». Упрощение, умный дом и интернет вещей Как «Ростелеком» сегодня приближает цифровое будущее для своих клиентов? — Говоря о будущем, мы создаем основу — скоростной доступ в интернет. Планомерно заменяем медные сети на оптические — с большой пропускной способностью и возможностью расширения трафика. Это позволяет развивать цифровые сервисы и предлагать каждому домохозяйству такие решения, как «Умный дом» и услуги на его основе — видеонаблюдение внутри и снаружи квартиры, датчики задымления или протечки, открытие дверей и окон и другие технологии, позволяющие управлять своим жилищем удаленно. Все это люди могут видеть на своих смартфонах и своевременно реагировать — например, вызвать соответствующие службы.

Как экономить на интернете: Девять предложений от «Ростелекома»

С повсеместным внедрением интернета изменится и наша жизнь. Уверена, что в лучшую сторону. Например, то, как мы сейчас сдаем показания счетчика, выглядит достаточно сложно с точки зрения процесса и занимает много времени. Мы уже запустили в пилотную эксплуатацию и в 2020 году выведем на рынок наш новый продукт — приложение для мобильных устройств «Ростелеком Ключ». Этот цифровой сервис полностью автоматизирует всю систему управления домом: домофоны, наблюдение за территорией, придомовые Wi-Fi, шлагбаумы с распознаванием машин, сбор данных со счетчиков воды и электрической энергии и многое другое. Такой подход удобен управляющей компании и должен удешевить услуги для жильцов. Еще один шаг навстречу будущему — это построение сетей 5G для IoT (Internet of Things, интернет вещей). Здесь предстоит еще много работы, но за этой технологией большие перспективы, поэтому мы целенаправленно движемся в этом направлении. Сейчас мы заняты формированием дорожной карты и созданием инфраструктуры для сетей пятого поколения. Правительство выделило нашу компанию и «Ростех» в качестве стратегических партнеров, которые должны сформировать видение и круг участников для развития 5G в России. И нам уже есть чем удивить — в Сколково курсируют беспилотные автобусы, в Иннополисе в Казани — беспилотные такси. Пока это пилотные проекты, но после завершения испытательного периода технология начнет массово внедряться, и не за горами тот день, когда беспилотники появятся на улицах наших городов. То есть вы заняты формированием среды? — Да, мы работаем на цифровое будущее. То, что сегодня кажется фантастикой, через несколько лет станет привычным, например, открывать двери голосом. Сегодня мы уже достаточно продвинулись в этом направлении и запустили новые продукты, ориентированные на цифровое образование, телемедицину и оформление налогового вычета. Телемедицина, цифровое образование и big data Вы упомянули новые цифровые сервисы. В чем их суть? — Их суть в философии нашей компании — давать людям качественные и удобные цифровые сервисы для комфортной жизни и эффективного бизнеса. Поэтому все решения мы стремимся создавать интуитивно понятными, простыми в настройке и эксплуатации, доступными и, самое главное, полезными, упрощающими повседневную жизнь и повышающими ее комфорт. Забота о здоровье — одна из базовых потребностей человека, и поэтому она должна быть доступна гораздо быстрее и проще, чем при традиционном походе в клинику или больницу. «Ростелеком Здоровье» как раз решает эту задачу. Мобильное приложение и сайт дают возможность получить онлайн-консультации терапевтов и профильных специалистов 24 часа в сутки 7 дней в неделю из любой точки мира, где есть интернет. Консультации оказывают лучшие высококвалифицированные врачи крупнейших клиник Москвы и Санкт-Петербурга. Клиентам предлагается задать вопрос по телефону, в чате или посредством видеосвязи. Дежурный врач отвечает в течение нескольких минут. Еще одно инновационное, но достаточно простое решение, которое существенно повысит качество и скорость подготовки документов для оформления налогового вычета. «Ростелеком Налоги» предлагает готовые решения по видам вычетов — социальный, имущественный, инвестиционный и другие, пошаговую инструкцию и доступ к бесплатной консультации. После оформления заявки средний срок подготовки документов составляет всего один день.

Еще о здравоохранении. Насколько российский рынок готов к этому? Если вспомнить голосовое управление и презентованную с большим пафосом «Яндекс.Станцию» — почти не знаю, кто ей пользуется. — Сейчас растет поколение, для которого этот вопрос не возникнет. Посмотрите, как эти устройства используют дети — у них уже нет сомнений, они реально взаимодействуют, разговаривают с устройством и управляют им. Хорошо это или плохо — тема другой дискуссии. Но это уже иная поведенческая модель — не потребления, но взаимодействия. Мир быстро меняется. Через 20 лет люди будут иначе использовать технику. Пока же доверия к ней немного, ментально мы нуждаемся в общении человека с человеком, сходить к врачу — уже легче. Сегодня уже половина мамочек советуются друг с другом в интернете, там же обращаются к уважаемым докторам. Поэтому если на их вопросы ответит профессиональный врач, это будет востребовано. Не секрет, что многие интернет-сервисы анализируют аудиторию. Как «Ростелеком» работает с большими данными? — У нас есть большая команда, которая занимается развитием big data. Работа с большим объемом данных — наш профиль, и мы накопили хороший опыт в этом направлении. Более того, ряд продуктов нашей компании построен как раз на этих технологиях. Сегодня на просторах интернета пользователи часто делятся «страшилками» о том, как крупные интернет-корпорации собирают о них информацию, чтобы потом ими манипулировать в корыстных целях. Уверяю наших читателей, что «Ростелеком» не следит за клиентами, но мы, безусловно, анализируем потребительские предпочтения наших абонентов, чтобы совершенствовать сервисы и предлагать людям именно то, что им действительно нужно. Например, в сфере интерактивного телевидения это огромный пласт данных, который много говорит даже о социологических изменениях. Мы наблюдаем тенденцию, что сейчас все больше домохозяйств состоят из одного человека. Это определяет и контент, и логику его выбора. А вот в семьях с детьми все чаще ТВ смотрят только малыши. И это мы тоже учитываем в нашей контентной политике. Интерактивный телевизор Какой продукт «Ростелекома» наиболее популярен у населения? — Уверена, что именно в интерактивном ТВ «Ростелеком» — законодатель мод. В сервисах, которые клиентам уже привычны, наша компания был первой. Например, архивирование передач. Очень удобная опция, которой я сама активно пользуюсь, когда ищу ребенку конкретный мультфильм, который был в сетке вещания. Встречая ТВ без такой услуги, дети удивляются — как можно смотреть только то, что пара каналов предлагают именно сейчас?! Или, например, защита детей от взрослого контента. Пользователь хочет, однажды настроив параметры, больше не беспокоиться о том, что ребенок случайно что-то купит или что-то посмотрит.

Что вы знаете о развлечениях: Пройдите тест и выиграйте подписку на сервис Wink

Сегодня 20-30-летние уже не смотрят телевидение по сетке вещания так, как к этому привыкло старшее поколение. Они сами формируют свою программу передач, тем более что «Ростелеком» предлагает для этого широкие возможности. Наши сервисы «Интерактивное ТВ» и Wink позволяют выбирать не только время просмотра, но и место, и способ, и устройство. Кроме того, благодаря нашему новому сервису Wink можно поставить фильм на паузу, например, на телевизоре, продолжить просмотр с этого же места на смартфоне, а узнать, чем же все закончилось, уже на экране компьютера. И при этом каждый раз при смене устройства система всегда предложит продолжить просмотр именно с того места, на котором вы остановились. Очень удобно, не правда ли? Действительно. Тем более что этот сервис сейчас становится все более распространенным среди молодежи. В чем его секрет успеха? — Он вобрал все, что было в нашем «Интерактивном ТВ», при этом добавилось быстродействие — и разница ощутима даже визуально. Более интересное формирование поиска, видение того, что клиент может посмотреть. Например, истории своих просмотров, рекомендация по новинкам или по любимому контенту. У Wink 100% мультиплатформенность — планшеты, ноутбуки, смартфоны, смарт-ТВ. Контент услуги не ограничен только фильмами и сериалами. В лектории Wink — большой выбор образовательных курсов от университета интернет-профессий «Нетология». Например, это лекции о том, что такое нетворкинг, видеоблог и таргетированная реклама, основы бухучета и налогообложения, курсы по стресс-менеджменту и личной мотивации. Информация поделена на категории для молодых специалистов, предпринимателей и руководителей. Есть и курсы для молодых родителей по воспитанию детей от 0 до 5 лет. С помощью приложения можно даже выучить иностранный язык — для этих целей в лектории Wink есть «английский клуб». Что еще «Ростелеком» предлагаете аудитории молодых людей в возрасте 15-26 лет? — Людей в этом возрасте интересуют хайповые вещи, поэтому для работы с молодежью «Ростелеком» привлекает блогеров и других известных в молодежной среде людей. Недавно мы объявили о партнерстве с Дмитрием Пучковым, который больше известен по авторским и оригинальным переводам иностранных фильмов как Гоблин. У «Ростелекома» коллекция его переводов, в том числе — что-то из нового. Например, недавно смотрела «Зеленую книгу» и потратила четыре часа, чтобы посмотреть и в переводе прокатчика, и в переводе Пучкова. Разница есть. Это партнерство, которое мы придумали с ним совместно — эксклюзивное для «Интерактивного ТВ» и Wink «Ростелекома».

Как объединить телевизор, образование и развлечения: Рассказываем на примере сервиса Wink

Такая же история с бойцовским каналом UFC, который на момент запуска на наших мультимедиаплатформах был первым и единственным в мире тематическим каналом, посвященным смешанным единоборствам. Он также является эксклюзивным и пользуется большой популярностью, особенно у молодежи на Северном Кавказе. Еще один наш продукт, ориентированный в основном на молодежную аудиторию, — тарифный план для интернета «Игровой». Он специально разработан для геймеров, имеет максимально высокую скорость, низкий пинг для стабильной связи, множество дополнительных игровых бонусов от известных разработчиков игр. А вообще молодежь активно пользуется всеми нашими сервисами и продуктами. Это наиболее мобильная и технологически продвинутая часть наших клиентов, которая с воодушевлением принимает все новое и готова идти в цифровое будущее уже сегодня. Бесплатные таксофоны и оптоволокно в аулах Недавно была новость, что междугородную связь по таксофону «Ростелеком» сделал бесплатной. Искренне удивлен, что этот формат востребован до сих пор. — Я и сама удивляюсь! Да, к сожалению, в нашей стране еще много населенных пунктов, где таксофоны востребованы, и даже международные звонки. Как правило, это удаленные населенные пункты, маленькие деревни, горные аулы. Для них мы еще реализуем масштабную федеральную программу «Устранение цифрового неравенства» — проводим оптику и ставим бесплатные точки доступа Wi-Fi.