«Ростелеком» предупредил о новой схеме мошенничества в ЮФО и СКФО

«Ростелеком» в феврале сообщил, что в регионах юга России появились новые способы интернет-мошенничества с использованием логотипа компании

Владельцы мобильных устройств в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах могут получить ложное сообщение о том, что «Ростелеком» реализует корпоративную программу поощрения клиентов, оплатив участие в которой, можно выиграть Apple iPhone 11.

В пресс-службе «Ростелекома» 26 февраля заявили, что компания не проводит на территории ЮФО и СКФО подобных программ, лотерей и розыгрышей. Вся информация о деятельности компании, в том числе о маркетинговых акциях, публикуется на сайте rt.ru.