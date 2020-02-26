«Ростелеком» предупредил о новой схеме мошенничества в ЮФО и СКФО

Партнерский Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым

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«Ростелеком» в феврале сообщил, что в регионах юга России появились новые способы интернет-мошенничества с использованием логотипа компании

Владельцы мобильных устройств в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах могут получить ложное сообщение о том, что «Ростелеком» реализует корпоративную программу поощрения клиентов, оплатив участие в которой, можно выиграть Apple iPhone 11.

В пресс-службе «Ростелекома» 26 февраля заявили, что компания не проводит на территории ЮФО и СКФО подобных программ, лотерей и розыгрышей. Вся информация о деятельности компании, в том числе о маркетинговых акциях, публикуется на сайте rt.ru.

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«Чтобы не стать жертвой мошенников, проявляйте бдительность и не реагируйте на оповещения сомнительного содержания. Никогда не перезванивайте и не отправляйте СМС на незнакомые номера. Если в отношении вас или ваших родственников проведены противоправные действия, обращайтесь в дежурную часть ближайшего отделения полиции», — рекомендовали в «Ростелекоме».

Как писали Юга.ру, в январе «Ростелеком» сообщил об обновлении программно-аппаратного комплекса «Периметр», который защищает клиентов от DDoS-атак.

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