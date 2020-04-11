В Чечне умерли еще два пациента с коронавирусом
В Чечне 11 апреля скончались два человека с подтвержденным коронавирусом
11 апреля федеральный оперштаб сообщил о новых восьми случаях заражения в Чечне.
Позже руководитель оперштаба по коронавирусу в Чеченской республике Магомед Даудов рассказал, что в регионе от коронавируса скончались два человека: 82-летний мужчина и 52-летняя женщина, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Даудова.
Как писали Юга.ру, первая смерть пациента с коронавирусом в Чечне была зарегистрирована 1 апреля. Жертвой вируса стала 82-летняя пенсионерка. Она вернулась в республику из Москвы, где встречалась с дочерью, приехавшей из-за границы.
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Таким образом, на сегодняшний день, по официальным данным, в Чечне зарегистрированы 30 случаев заражения коронавирусом и три летальных исхода.
На момент выхода новости количество зараженных коронавирусом в мире составило 1,72 млн человек, умерли 104,8 тыс. заболевших, выздоровели 390 тыс. пациентов. В России COVID-19 диагностирован у 13 тыс. 584 человек, на Кубани число инфицированных составляет 138 человек.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».
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