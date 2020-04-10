В Сочи депутаты горсобрания сдали тест на коронавирус из-за заболевшей сотрудницы аппарата

В Сочи депутаты городского собрания прошли тестирование на коронавирусную инфекцию, сообщил порталу Юга.ру один из народных избранников

Председатель горсобрания Виктор Филонов ранее рассказал «Интерфаксу» , что женщина заразилась от своих родителей. Сейчас она находится в инфекционной больнице, ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Портал Юга.ру обратился в пресс-службу горсобрания, но в комментарии было отказано.

По данным пресс-службы мэрии Сочи, за весь период наблюдения диагноз COVID-19 в городе был подтвержден у 31 человека. Шестеро уже выписаны, остальные находятся в изолированных боксах инфекционной больницы.

110 человек на курорте размещено в пункте обсервации, еще 490 — на 14-дневной самоизоляции в своих квартирах. Это те люди, кто прибыл на курорт с тех территорий, где фиксируется неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка.

На Кубани к 10 апреля зарегистрировали 125 зараженных коронавирусом. В регионе зарегистрировано три летальных исхода: первый пациент умер 7 апреля в Лабинске, еще две женщины скончались 9 апреля в Краснодаре и Новороссийске. В России за минувшие сутки выявили 1 тыс. 786 новых случаев заражения, всего в стране зафиксировали 11 тыс. 917 инфицированных. Умерли 94 человека с коронавирусом и 795 выздоровели.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».