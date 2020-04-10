В Сочи депутаты горсобрания сдали тест на коронавирус из-за заболевшей сотрудницы аппарата
В Сочи депутаты городского собрания прошли тестирование на коронавирусную инфекцию, сообщил порталу Юга.ру один из народных избранников
По словам источника, причиной обследования стала болезнь сотрудницы аппарата городского парламента.
«Тесты депутаты проходили по желанию, никто нас не обязывал», — подчеркнул собеседник.
Портал Юга.ру обратился в пресс-службу горсобрания, но в комментарии было отказано.
Председатель горсобрания Виктор Филонов ранее рассказал «Интерфаксу», что женщина заразилась от своих родителей. Сейчас она находится в инфекционной больнице, ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
По данным пресс-службы мэрии Сочи, за весь период наблюдения диагноз COVID-19 в городе был подтвержден у 31 человека. Шестеро уже выписаны, остальные находятся в изолированных боксах инфекционной больницы.
110 человек на курорте размещено в пункте обсервации, еще 490 — на 14-дневной самоизоляции в своих квартирах. Это те люди, кто прибыл на курорт с тех территорий, где фиксируется неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка.
На Кубани к 10 апреля зарегистрировали 125 зараженных коронавирусом. В регионе зарегистрировано три летальных исхода: первый пациент умер 7 апреля в Лабинске, еще две женщины скончались 9 апреля в Краснодаре и Новороссийске. В России за минувшие сутки выявили 1 тыс. 786 новых случаев заражения, всего в стране зафиксировали 11 тыс. 917 инфицированных. Умерли 94 человека с коронавирусом и 795 выздоровели.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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