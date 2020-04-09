В Сочи запустили челлендж с поцелуями, которые под запретом при пандемии коронавируса

В официальном аккаунте управления молодежной политики администрации Сочи в инстаграме рассказали о старте челленджа, смысл которого - передача поцелуя как эстафетной палочки

На видео люди целуют друг друга в щеку, в том числе молодежь целует пожилых людей, а те — детей и внуков.

«Друзья, смотрите, какой замечательный челлендж #ценитеблизких запустили ребята из Барановского сельского округа, нас призывают оставаться дома», — говорится в посте управления молодежной политики.

В управлении призвали выразить свою любовь к семье поцелуями в условиях карантина.

Напомним, что Роспотребнадзор выпустил памятку с инструкцией, что нужно делать, чтобы не заразиться самому и обезопасить окружающих от коронавируса. Там говорится, что возбудители заболевания передаются преимущественно воздушно-капельным путем. Поэтому врачи призвали ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.

Как писали Юга.ру, в России за последние сутки выявили 1 тыс. 459 новых случаев инфицирования, всего зарегистрированы 10 тыс. 31 зараженный, умерли 76 человек, 698 выздоровели. В Краснодарском крае к 9 апреля зарегистрировали 105 случаев заражения COVID-19, три человека скончались.