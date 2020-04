В Сочи запустили челлендж с поцелуями, которые под запретом при пандемии коронавируса

View this post on Instagram

Друзья, смотрите, какой замечательный челлендж #ценитеблизких запустили ребята из Барановского сельского округа @sila_molod " #stayhome нас призывают оставаться дома. Да,все мы ждём,когда карантин закончится...но посмотрите вокруг- вас окружает ваша семья, и неважно это родители, бабушки или дедушки, ваши дети, сестра, братья или другие родственники... важно воспользоваться моментом и лишний раз подарить им любовь и тепло! #ценитеблизких и наслаждайтесь тёплой атмосферой вашего дома,пока весь мир борется с #covid19 " #творидобро #молодежьсочи #патриотСочи #молодежьСо #оставайсядома #оставайтесьдома