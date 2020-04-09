В Сочи запустили челлендж с поцелуями, которые под запретом при пандемии коронавируса
В официальном аккаунте управления молодежной политики администрации Сочи в инстаграме рассказали о старте челленджа, смысл которого - передача поцелуя как эстафетной палочки
На видео люди целуют друг друга в щеку, в том числе молодежь целует пожилых людей, а те — детей и внуков.
«Друзья, смотрите, какой замечательный челлендж #ценитеблизких запустили ребята из Барановского сельского округа, нас призывают оставаться дома», — говорится в посте управления молодежной политики.
В управлении призвали выразить свою любовь к семье поцелуями в условиях карантина.
Напомним, что Роспотребнадзор выпустил памятку с инструкцией, что нужно делать, чтобы не заразиться самому и обезопасить окружающих от коронавируса. Там говорится, что возбудители заболевания передаются преимущественно воздушно-капельным путем. Поэтому врачи призвали ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.
Как писали Юга.ру, в России за последние сутки выявили 1 тыс. 459 новых случаев инфицирования, всего зарегистрированы 10 тыс. 31 зараженный, умерли 76 человек, 698 выздоровели. В Краснодарском крае к 9 апреля зарегистрировали 105 случаев заражения COVID-19, три человека скончались.
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Друзья, смотрите, какой замечательный челлендж #ценитеблизких запустили ребята из Барановского сельского округа @sila_molod " #stayhome нас призывают оставаться дома. Да,все мы ждём,когда карантин закончится...но посмотрите вокруг- вас окружает ваша семья, и неважно это родители, бабушки или дедушки, ваши дети, сестра, братья или другие родственники... важно воспользоваться моментом и лишний раз подарить им любовь и тепло! #ценитеблизких и наслаждайтесь тёплой атмосферой вашего дома,пока весь мир борется с #covid19 " #творидобро #молодежьсочи #патриотСочи #молодежьСо #оставайсядома #оставайтесьдома