В ЗСК разработали меры поддержки кубанского бизнеса на время пандемии

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на внеочередной сессии 9 апреля проголосовали за принятие мер по поддержке кубанского бизнеса в период распространения коронавируса

Во время сессии депутаты рассмотрели изменения в госпрограмме «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». Благодаря поправкам объем финансирования программы должен увеличиться на 783 млн рублей. Расходы бюджета при этом оптимизируют по подпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» в части нераспределенных межбюджетных трансфертов на 795 млн рублей. Последнее позволит докапитализировать Фонд микрофинансирования на 1 млрд 263 млн рублей, Фонд развития бизнеса — на 295 млн рублей.

Подобные меры позволят малому и среднему бизнесу сохранить устойчивость и не потерять долю на рынке в период коронавируса, отметил вице-спикер ЗСК Сергей Алтухов.