В ЗСК разработали меры поддержки кубанского бизнеса на время пандемии
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на внеочередной сессии 9 апреля проголосовали за принятие мер по поддержке кубанского бизнеса в период распространения коронавируса
Во время сессии депутаты рассмотрели изменения в госпрограмме «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». Благодаря поправкам объем финансирования программы должен увеличиться на 783 млн рублей. Расходы бюджета при этом оптимизируют по подпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» в части нераспределенных межбюджетных трансфертов на 795 млн рублей. Последнее позволит докапитализировать Фонд микрофинансирования на 1 млрд 263 млн рублей, Фонд развития бизнеса — на 295 млн рублей.
Подобные меры позволят малому и среднему бизнесу сохранить устойчивость и не потерять долю на рынке в период коронавируса, отметил вице-спикер ЗСК Сергей Алтухов.
«Кубанское предпринимательство в сегодняшней ситуации несет серьезные экономические потери. Наша задача — их минимизировать, сохранить сами предприятия и рабочие места на них. Поддерживая кубанский бизнес, мы поддержим тем самым и всех жителей края», — добавил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
Кроме того, парламентарии решили предоставить малому и среднему предпринимательству на Кубани льготные кредиты, направленные на такие неотложные нужды, как оборот и приобретение материалов, в пределах 1 млн рублей под ставку 1% на один год. Под ставку 0,1% бизнесу предложат кредиты для выплаты зарплат сотрудникам, аренды и коммунальных платежей.
В пресс-службе ЗСК 9 апреля рассказали, что эти меры предоставят следующим отраслям экономики, наиболее пострадавшим в условиях пандемии:
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- авиа- и автоперевозки, аэропортовская деятельность;
- сфера культуры и организации досуга, развлечений;
- физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
- сфера дополнительного образования;
- туристическая деятельность;
- гостиничный бизнес;
- общественное питание;
- сфера организации выставок и конференций;
- деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).
Напомним, 19 марта в России отсрочили уплату аренды для бизнеса, ввели отсрочку по уплате страховых взносов и отменили проверки. 3 апреля президент Владимир Путин подписал закон, который дал право гражданам и бизнесу, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 годом, получить кредитные каникулы на полгода. 5 апреля правительство ввело на полгода мораторий на банкротство компаний. Последнее, однако, коснулось не всех. 7 апреля российский бизнес попросил правительство о возможности увольнять людей без последствий во время коронавируса.
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