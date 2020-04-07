Жителей Кубани предупредили об угрозе ЧС и пожаров из-за сильного ветра

В Краснодарском крае 8 апреля прогнозируют сильный ветер, из-за которого могут возникнуть ЧС и происшествия, в том числе распространение пожаров

По данным Северо-Кавказского управления гидрометцентра, в среду, 8 апреля, сильный ветер ожидается на Черноморском побережье. В районе от Анапы до Туапсе его скорость будет достигать 25 м/с, в Новороссийске — до 28 м/с.

Жителей Анапы, Геленджика, Новороссийска, а также Темрюкского и Туапсинского районов предупредили о возможных ЧС и происшествиях в связи с непогодой. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что в этих районах стихия может вызвать разрушение построек, кровли, рекламных щитов. Вероятны обрыв воздушных линий связи, обрушение ветхих конструкций, повреждение транспорта, также упавшие деревья могут травмировать людей. Кроме того, в этот день могут потерять устойчивость портовые краны и суда.

В МЧС предупредили о быстром распространении огня в такой период. Напомним, в Краснодарском крае 7 апреля действовали семь лесных пожаров. Наиболее сложная обстановка сложилась в Туапсинском районе.

В МЧС порекомендовали ограничить нахождение на улице. В случае, если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуется укрыться в подземных переходах, в подъездах и ни в коем случае не под остановками или около стен домов. В случае ЧС необходимо звонить на номер 010. Телефон доверия МЧС: 8 (861) 268-64-40.