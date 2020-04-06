В Крыму разрешили перевозки на поезде Керчь — Анапа

Проезд поезда разрешили в период с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00. Соответствующий пункт закрепили в указе главы республики Сергея Аксенова, который разместили на портале правительства Крыма.

Напомним, 17 марта Аксенов ввел на полуострове режим повышенной готовности из-за коронавируса. По документу со 2 апреля приостановили движение поезда Керчь — Анапа — Керчь по Крымскому мосту. Спустя три дня власти республики дополнили указ и все же разрешили пассажирские перевозки городского и пригородного сообщения с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00. Пригородным поездам разрешили совершать по одному оборотному рейсу утром и вечером.