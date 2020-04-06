В Крыму разрешили перевозки на поезде Керчь — Анапа

Краснодарский край

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Власти Крыма 5 апреля сняли ограничения на проезд поезда Керчь — Анапа по Крымскому мосту

Проезд поезда разрешили в период с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00. Соответствующий пункт закрепили в указе главы республики Сергея Аксенова, который разместили на портале правительства Крыма. 

Напомним, 17 марта Аксенов ввел на полуострове режим повышенной готовности из-за коронавируса. По документу со 2 апреля приостановили движение поезда Керчь — Анапа — Керчь по Крымскому мосту. Спустя три дня власти республики дополнили указ и все же разрешили пассажирские перевозки городского и пригородного сообщения с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00. Пригородным поездам разрешили совершать по одному оборотному рейсу утром и вечером.

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При этом временный запрет сохранился на пассажирские перевозки на морском транспорте, а также движение маломерных судов, на пассажирские перевозки по автобусным и троллейбусным маршрутам, по маршрутам междугороднего (по межмуниципальным и межрегиональным маршрутам) и международного сообщений, пишет ТАСС.

Как писали Юга.ру, первый рельсовый автобус — дизельный поезд с небольшим количеством вагонов — отправился из Крыма в Краснодарский край 7 марта. Время в дороге составило два часа, стоимость проезда — 439 рублей. Изначально планировалось, что рельсобусы будут курсировать между Анапой и Керчью. В апреле поезд решили продлить до Феодосии.

Анапа Железная дорога Крым Крымский мост Поезда РЖД

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