В Крыму оштрафовали туриста за то, что он решил самоизолироваться на пляже в палатке

Евпаторийский суд 4 апреля оштрафовал на 15 тыс. рублей жителя Пермского края, который решил провести режим самоизоляции в палатке на пляже

17 марта в Крыму и Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. В регионе отменили массовые мероприятия, запретили работу кафе и других точек общепита, не работает часть магазинов, а также бассейны, салоны красоты, парки и музеи. Работа же отелей ограничена до лета. Позже власти ввели на полуострове режим полной самоизоляции для всех граждан, за исключением работающих на жизненно важных предприятиях. Дом можно покинуть только для похода в ближайший магазин или аптеку, а также в экстренных случаях.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте, 3 апреля при патрулировании береговой линии Черного моря, полицейские задержали 42-летнего жителя Пермского края, который решил переждать в палатке карантин.

Мужчина приехал в середине марта в Севастополь на автобусе, позже он купил прицеп и большую палатку, и отправился путешествовать в Сочи, но через некоторое время вернулся в Крым.

«Путешественник передвигался на такси с прицепным устройством, так как благоустроенная "палатка" значительного веса и размера. На пляже Евпатории он разместил ее для дальнейшего проживания до окончания ограничительных мероприятий по самоизоляции», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Правоохранители составили в отношении путешественника административный протокол за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ), уточнило агентство «Крыминформ».

Евпаторийский суд 4 апреля назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.