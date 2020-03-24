Маршрут рельсобусов из Анапы продлят до Феодосии

Маршрут поезда Анапа — Керчь, который ходит через Крымский мост, в апреле продлят до Феодосии

Напомним, первый рельсовый автобус — дизельный поезд с небольшим количеством вагонов — отправился из Крыма в Краснодарский край 7 марта. Время в дороге составило два часа, стоимость проезда — 439 рублей. Изначально планировалось, что рельсобусы будут курсировать между Анапой и Керчью.

24 марта в пресс-службе компании-перевозчика сообщили, что маршрут планируют продлить до Феодосии. Первый состав пройдет по удлиненному пути 11 апреля, написал ТАСС. Всего с начала запуска рельсовые автобусы перевезли между Анапой и Керчью более 3 тыс. пассажиров.