Маршрут рельсобусов из Анапы продлят до Феодосии
Маршрут поезда Анапа — Керчь, который ходит через Крымский мост, в апреле продлят до Феодосии
Напомним, первый рельсовый автобус — дизельный поезд с небольшим количеством вагонов — отправился из Крыма в Краснодарский край 7 марта. Время в дороге составило два часа, стоимость проезда — 439 рублей. Изначально планировалось, что рельсобусы будут курсировать между Анапой и Керчью.
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24 марта в пресс-службе компании-перевозчика сообщили, что маршрут планируют продлить до Феодосии. Первый состав пройдет по удлиненному пути 11 апреля, написал ТАСС. Всего с начала запуска рельсовые автобусы перевезли между Анапой и Керчью более 3 тыс. пассажиров.
Как писали Юга.ру, скоростное ж/д сообщение с Анапой стало возможным с декабря 2019 года, когда первая «Ласточка» отправилась в Анапу из Краснодара. Чтобы открыть новый маршрут, между городом-курортом и краевым центром модернизировали инфраструктуру и построили новый вокзал на станции Разъезд 9-го км.