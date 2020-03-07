Из Керчи в Анапу выехал первый рельсобус

Краснодарский край, Крым

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7 марта открылось пригородное сообщение по Крымскому мосту между Керчью и Анапой

Рельсобус, или рельсовый автобус, — это дизельный поезд с небольшим набором вагонов. О том, что между Крымом и Краснодарским краем откроется регулярное ж/д сообщение, сообщили 19 февраля в пресс-службе Минтранса.

Первый рельсовый автобус отправился из Керчи в Анапу 7 марта в 14:38. Время в пути составит 2 часа. В пути поезд сделает остановку на станции Тамань-Пассажирская.

«Железнодорожное сообщение между Анапой и Керчью — очень важный, можно даже сказать, исторический маршрут. Он будет способствовать развитию экономики двух регионов — Кубани и Крыма. Теперь расстояние в 144 км можно преодолеть всего за 2 часа по Крымскому мосту на комфортабельном рельсовом автобусе», — прокомментировал 6 марта запуск пригородного сообщения губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как писали Юга.ру, продажа билетов на рельсобусы стартовала 2 марта. Стоимость одного билета составляет 439 рублей. За отдельную плату — от 109 до 226 рублей — можно провезти питомца, велосипед и ручную кладь. Для того чтобы купить их, необходимо зарегистрироваться на сайте компании-перевозчика. Также билеты можно будет приобрести в кассах ж/д вокзалов и в самом поезде.

Состав будет курсировать в обе стороны с понедельника по четверг два раза в день — утром и вечером. Из Анапы в Керчь поезд будет выезжать в 9:16 и в 19:45. Из Керчи рельсобус будет отправляться в 6:20 и 19:00.

В пятницу, субботу и воскресенье состав будет ездить раз в день: отправление из Керчи — в 14:38, из Анапы — 12:34. Путь что в одну, что в другую сторону займет два часа.

Расписание поездов опубликовано на сайте Южной пригородной пассажирской компании, занимающейся перевозкой пассажиров по Крымскому мосту.

Анапа Железная дорога Крымский мост Поезда Транспорт

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