Между Керчью и Анапой запустят ежедневные рельсобусы

Через Крымский мост будут курсировать рельсобусы или рельсовые автобусы — это дизельные поезда с небольшим набором вагонов. В пятницу, субботу и воскресенье поезд будет ходить из Керчи в Анапу и обратно три раза в день. В остальные дни рельсовые автобусы будут курсировать дважды в день. Время в пути составит два часа.

Билет на маршрут можно будет купить в кассах ж/д вокзалов и непосредственно в поезде. Кроме того, с 7 марта продажу откроют на сайте перевозчика, сообщили в пресс-службе Минтранса 19 февраля.

Напомним, официальное открытие Крымского моста состоялось 23 декабря, когда по нему в кабине машиниста проехал президент России Владимир Путин. Первым поездом, проехавшим по ж/д полотну моста, стал состав из Санкт-Петербурга.