Между Керчью и Анапой запустят ежедневные рельсобусы

Краснодарский край, Крым

Распечатать

Между Крымом и Краснодарским краем 7 марта откроют регулярное ж/д сообщение

Через Крымский мост будут курсировать рельсобусы или рельсовые автобусы — это дизельные поезда с небольшим набором вагонов. В пятницу, субботу и воскресенье поезд будет ходить из Керчи в Анапу и обратно три раза в день. В остальные дни рельсовые автобусы будут курсировать дважды в день. Время в пути составит два часа.

Билет на маршрут можно будет купить в кассах ж/д вокзалов и непосредственно в поезде. Кроме того, с 7 марта продажу откроют на сайте перевозчика, сообщили в пресс-службе Минтранса 19 февраля. 

Напомним, официальное открытие Крымского моста состоялось 23 декабря, когда по нему в кабине машиниста проехал президент России Владимир Путин. Первым поездом, проехавшим по ж/д полотну моста, стал состав из Санкт-Петербурга.

Крым Крымский мост Поезда

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Три центральных защитника «Краснодара» выбыли перед весенней частью сезона
В Сочи при пожаре в доме погибла пенсионерка, еще 37 человек эвакуировали
В Краснодаре выбрали зеленые зоны, которые будут благоустраивать в 2021 году
Между Керчью и Анапой запустят ежедневные рельсобусы
В Краснодаре женщина погибла от удара током на поезде
На Кубани пьяный полицейский насмерть сбил женщину

Лента новостей

Реклама на портале