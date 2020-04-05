В Сбербанке объяснили, кто может претендовать на предоставление кредитных каникул

Сбербанк 5 апреля объяснил, кто из заемщиков сможет получить отсрочку по кредитам из-за коронавируса

Напомним, 3 апреля в России вступил в силу закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, доход которых снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год. Чтобы получить «кредитные каникулы», заемщик должен в течение 90 дней предоставить в банк документы , подтверждающие факт снижения официального, облагаемого налогом дохода за последний месяц.

В Сбербанке отметили, что максимальная сумма кредита, по которым можно получить отсрочку, не должна превышать: по ипотечным кредитам — 1,5 млн рублей;

по автокредитам — 600 тыс. рублей;

по потребительским кредитам для ИП — 300 тыс. рублей;

по потребительским кредитам для физических лиц — 250 тыс. рублей;

по кредитным картам для физических лиц — 100 тыс. рублей.

В Сбербанке обратили внимание на то, что сейчас многие россияне обращаются в банки за оформлением отсрочки по платежам, при этом не имея документов, подтверждающих ухудшение финансовой ситуации.

«Мы рекомендуем нашим клиентам учитывать тот факт, что, если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение каникул, условия кредитного обязательства будут возвращены к прежним. Это значит, что образуется просроченная задолженность и будет начислена неустойка, ухудшится кредитная история, а кредитная карта, если она есть, не будет подлежать разблокировке», — заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Читайте также: Режим работы отделений Сбербанка в Краснодарском крае в апреле

Он рекомендовал клиентам не торопиться с подачей заявки, так как нет повода для беспокойства: нерабочие дни продлены до начала мая, а банк обязательно рассмотрит все поступившие заявки.

В Сбербанке рекомендовали обращаться за кредитными каникулами только в том случае, когда клиенты уверены в снижении своих официальных доходов. В банке подчеркнули, что готовы предложить клиентам собственные гибкие программы реструктуризации в зависимости от конкретной ситуации заемщика. Информация о программах реструктуризации опубликована на сайте Сбербанка.