В Сбербанке объяснили, кто может претендовать на предоставление кредитных каникул
Сбербанк 5 апреля объяснил, кто из заемщиков сможет получить отсрочку по кредитам из-за коронавируса
Напомним, 3 апреля в России вступил в силу закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, доход которых снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год. Чтобы получить «кредитные каникулы», заемщик должен в течение 90 дней предоставить в банк документы, подтверждающие факт снижения официального, облагаемого налогом дохода за последний месяц.
В Сбербанке отметили, что максимальная сумма кредита, по которым можно получить отсрочку, не должна превышать:
- по ипотечным кредитам — 1,5 млн рублей;
- по автокредитам — 600 тыс. рублей;
- по потребительским кредитам для ИП — 300 тыс. рублей;
- по потребительским кредитам для физических лиц — 250 тыс. рублей;
- по кредитным картам для физических лиц — 100 тыс. рублей.
В Сбербанке обратили внимание на то, что сейчас многие россияне обращаются в банки за оформлением отсрочки по платежам, при этом не имея документов, подтверждающих ухудшение финансовой ситуации.
«Мы рекомендуем нашим клиентам учитывать тот факт, что, если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение каникул, условия кредитного обязательства будут возвращены к прежним. Это значит, что образуется просроченная задолженность и будет начислена неустойка, ухудшится кредитная история, а кредитная карта, если она есть, не будет подлежать разблокировке», — заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Он рекомендовал клиентам не торопиться с подачей заявки, так как нет повода для беспокойства: нерабочие дни продлены до начала мая, а банк обязательно рассмотрит все поступившие заявки.
В Сбербанке рекомендовали обращаться за кредитными каникулами только в том случае, когда клиенты уверены в снижении своих официальных доходов. В банке подчеркнули, что готовы предложить клиентам собственные гибкие программы реструктуризации в зависимости от конкретной ситуации заемщика. Информация о программах реструктуризации опубликована на сайте Сбербанка.
Ранее Юга.ру писали, какие меры поддержки бизнеса во время карантина предусмотрены в Сбербанке. А в конце марта Сбербанк объявил о кредитных каникулах по потребительским и ипотечным кредитам для клиентов, пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19.