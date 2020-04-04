Сбербанк опубликовал режим работы отделений в Краснодарском крае в апреле
В условиях объявленного в регионе карантина Сбербанк опубликовал новый график работы отделений и список тех, которые будут открыты 4 и 5 апреля
2 апреля президент Путин во второй раз обратился к нации по поводу распространения коронавируса в стране. Ранее объявленную выходную неделю (с 28 марта по 5 апреля) он продлил до конца месяца.
В то же время в Краснодарском крае с 18:00 часов 31 марта действует карантин, который на момент публикации объявлен до 5 апреля, но вероятнее всего будет продлен.
С 6 по 30 апреля офисы Сбербанка по обслуживанию физических лиц будут работать в усиленном режиме выходного дня по специальному графику. Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».
График работы офисов банка можно также узнать по телефонам круглосуточной службы поддержки:
- 900 (для бесплатных звонков с мобильных телефонов, доступно для абонентов сотовых операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
- 8-800-555-55-50 (для бесплатных звонков с городских телефонов).
В период нерабочих дней в Краснодарском крае офисы Сбербанка по обслуживанию физических и юридических лиц работают по специальному графику. Банкоматы и терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни работают в стандартном режиме. Корпоративные клиенты могут воспользоваться в отделениях банка всеми основными услугами для бизнеса.
Список офисов, работающих 4 и 5 апреля в Краснодаре, Сочи и других населенных пунктах Краснодарского края:
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Краснодар
ул. 1 Мая, 160,
А также:
хут. Ленина ул. Лукьяненко, 12/4,
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Сочи
ул. Горького, 36,
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Туапсе, ул. К.Маркса, 15
Туапсинский район
Новороссийск
Анапа, ул. Лермонтова, 121
с. Джигинка, ул. Октябрьская, 40
Геленджик, ул. Ленина, 23
Темрюк, ул. Октябрьская, 137, корп. 1
ст. Ахтанизовская, переулок Северный, 9
ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 116
ст. Вышестеблиевская, ул. Ленина, 94
п. Сенной, ул. Мира, 49/10
Армавир
п. Заветный, ул. Пушкина, 34
с. Успенское, ул. Калинина, 74
ст. Отрадная, ул. Широкая, 12
Новокубанск, ул. Первомайская, 95
ст. Советская, ул. Ленина, 301
Крымск, ул. Ленина, 217
с. Мерчанское, ул. Мира, 3
ст. Варениковская, ул. Красная, 52
с. Николенское, ул. Октябрьская, 88
с. Майкопское, ул. Кирова, 60
п. Венцы, ул. Пионерская, 1
Гулькевичи
ст. Старонижестеблиевская, ул. Базарная, 8, корп.А
п. Водный, ул. Шоссейная, 1, корп.А
ст. Гривенская, ул. Рыночная, 6/10
х. Лебеди, ул. Красноармейская, 30/2
ст. Ленинградская, ул. Красная, 67
ст. Кущевская, переулок Куцева, 54
ст. Динская, ул. Красная, 71
ст. Пластуновская, ул. Мира, 26
ст. Нововеличковская, ул. Бежко, 24
Белореченск, ул. Красная, 65
Горячий ключ, ул. Революции, 7
ст. Северская, ул. Народная, 35
пгт. Афипский, ул. Победы, 4
пгт. Ильский, ул. Ленина, 184
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Курганинск, ул. Комсомольская, 73
ст. Темиргоевская, ул. Ленина, 116
Кропоткин, ул. Ворошилова, 20
Тихорецк
п. Парковый, ул. Дружбы, 8, кв. 27
ст. Фастовецкая, ул. Ленина, 7
ст. Архангельская, ул. Ленина, 21
с. Белая Глина, ул. Красная, 120
Кореновск, ул. Красная, 108
ст. Платнировская, ул. Красная, 22 А
Усть-Лабинск, ул. Красная, 293
ст. Воронежская, ул. Ленина, 51
ст. Ладожская, ул. Комсомольская, 144, корп.А
Тимашевск, ул. Ленина, 154
ст. Новокорсунская, ул. Красная, 15
ст. Медведовская, ул. Мира, 162
х. Танцура Крамаренко, ул. Советская, 2/8
ст. Роговская, ул. Ленина, 72, корп.Б
п. Советский, ул. Ленина, 19
ст. Новоджерелиевская, ул. Ленина, 51
Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 68, помещение 4
ст. Петровская, ул. Красная, 22
Абинск, ул. Парижской Коммуны, 16
ст. Холмская, ул. Ленина, 161, помещение 1
ст. Федоровская, ул. Красная, 3
Лабинск, ул. Халтурина, 45
ст. Владимирская, ул. 30 лет Победы, 44
п. Прохладный, ул. Коммунистическая, 40
пгт. Мостовской, ул. Кирова, 47
ст. Андрюки, ул. Ленина, 58, корп.А
ст. Ярославская, ул. Гофицкого, б/н
Апшеронск, ул. Клубная, 25
пгт. Нефтегорск, ул. Школьная, 2
с. Великовечное, ул. Ленина, 50, корп.А
ст. Новодеревянковская, ул. Базарная площадь, 5
ст. Новоминская, ул. Гусько, 50, корп.А
ст. Каневская, ул. Герцена, 4
Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, 30
с. Львовское, ул. Советская, 64
ст. Смоленская, ул. Исполкомовская, 33
пгт. Черноморский, ул. Юбилейная, 77
п. Газырь, ул. Садовая, 1Д
5 апреля работают офисы Сбербанка, расположенные по следующим адресам:
- Краснодар, ул. 1 Мая, 160,
- Сочи, ул. Донская, 96,
- Сочи, ул. Старонасыпная, 22.
По данным пресс-службы, Сбербанк ежедневно мониторит ситуацию и будет обеспечивать работу того количества офисов, которое окажется достаточным для удовлетворения потребностей жителей в финансовых услугах.
Сегодня практически любые операции со своими финансами можно совершить в Сбербанк Онлайн — либо в мобильном приложении, либо в web-версии. Это не только наиболее быстрый и удобный, но и самый безопасный способ управлять своими счетами, картами, вкладами, инвестиционными и страховыми продуктами, оплачивать любые товары и услуги. Через Сбербанк Онлайн можно оплачивать услуги ЖКХ, поэтому нет никакой необходимости посещать офисы банка для оплаты коммунальных услуг, это не только проще, но и выгоднее сделать онлайн. Кроме того, согласно Жилищного кодекса РФ, оплату можно произвести в течение 30 дней без начисления пени. Свои сайты и мобильные приложения есть и у компаний экосистемы Сбербанка, что позволяет клиентам решать большинство жизненных задач, не выходя из дома, чтобы не подвергать себя дополнительному риску.
Напоминаем, что для получения пенсии необязательно идти в отделение банка, если клиент получает пенсию на карту. Получить пенсию также возможно по доверенности, которую сам пенсионер может оформить на своего родственника.
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