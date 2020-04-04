Сбербанк опубликовал режим работы отделений в Краснодарском крае в апреле

В условиях объявленного в регионе карантина Сбербанк опубликовал новый график работы отделений и список тех, которые будут открыты 4 и 5 апреля

2 апреля президент Путин во второй раз обратился к нации по поводу распространения коронавируса в стране. Ранее объявленную выходную неделю (с 28 марта по 5 апреля) он продлил до конца месяца. В то же время в Краснодарском крае с 18:00 часов 31 марта действует карантин, который на момент публикации объявлен до 5 апреля, но вероятнее всего будет продлен.

С 6 по 30 апреля офисы Сбербанка по обслуживанию физических лиц будут работать в усиленном режиме выходного дня по специальному графику. Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы». График работы офисов банка можно также узнать по телефонам круглосуточной службы поддержки: 900 (для бесплатных звонков с мобильных телефонов, доступно для абонентов сотовых операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

8-800-555-55-50 (для бесплатных звонков с городских телефонов). В период нерабочих дней в Краснодарском крае офисы Сбербанка по обслуживанию физических и юридических лиц работают по специальному графику. Банкоматы и терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни работают в стандартном режиме. Корпоративные клиенты могут воспользоваться в отделениях банка всеми основными услугами для бизнеса. Список офисов, работающих 4 и 5 апреля в Краснодаре, Сочи и других населенных пунктах Краснодарского края:

Адреса отделений Сбербанка в Краснодаре и Сочи, которые работают 4 апреля (кликабельно) Краснодар ул. 1 Мая, 160,

ул. Сормовская, 9/1,

ул. Красная, 176,

ул. Ставропольская, 184,

ул. Красных Партизан, 171,

ул. Зиповская, 8,

ул. Уральская, 129, оф. 16 и 17,

ул. Красная, 33,

ул. Красная, 145/1,

ул. Садовая, 112,

ул. Атарбекова, 21,

ул. Красная, 160,

проспект Чекистов, 36,

ул. Красных Партизан, 489,

ул. Трудовой Славы, 14/1,

ул. Красноармейская, 34. А также: хут. Ленина ул. Лукьяненко, 12/4,

ст. Елизаветинская, ул. Шевченко, 89,

ст. Старокорсунская ул. Ленина, 75,

п. Лорис, 3. Сочи ул. Горького, 36,

ул. Красных Партизан, 5,

ул. Чебрикова, 38,

пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 19.



Адлерский район



ул. Демократическая, 29,

ул. Донская, 96,

ул. Старонасыпная, 22,

ул. Сибирская, 17, корп. 3.



Лазаревский район



ул. Батумское Шоссе, 24 A,

ул. Войкова, 2.



пос. Лазаревское, ул. Павлова, 87, корп. А,

пос. Головинка, ул. Центральная, 58, корп. А.

Адреса отделений Сбербанка, которые работают 4 апреля в других районах и населенных пунктах Краснодарского края (кликабельно) Туапсе, ул. К.Маркса, 15 Туапсинский район



пгт. Новомихайловский, ул. Мира, 86, корп. А,

п. Небуг, ул. Газовиков, 6,.

с. Агой, ул. Центральная, 10, корп. Б,

пгт. Джубга, ул. Советская, 2, корп. А,

с. Кривенковское ул. Зеленая, 6. Новороссийск



ул. Малоземельская, 4,

ул. Анапское шоссе, 108,

ул. Бирюзова, 2. Анапа, ул. Лермонтова, 121 с. Джигинка, ул. Октябрьская, 40 Геленджик, ул. Ленина, 23 Темрюк, ул. Октябрьская, 137, корп. 1 ст. Ахтанизовская, переулок Северный, 9 ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 116 ст. Вышестеблиевская, ул. Ленина, 94 п. Сенной, ул. Мира, 49/10 Армавир



ул. Мира, 26, корп. Б,

ул. Халтурина, 66,

ул. Ефремова, 119/1. п. Заветный, ул. Пушкина, 34 с. Успенское, ул. Калинина, 74 ст. Отрадная, ул. Широкая, 12 Новокубанск, ул. Первомайская, 95 ст. Советская, ул. Ленина, 301 Крымск, ул. Ленина, 217 с. Мерчанское, ул. Мира, 3 ст. Варениковская, ул. Красная, 52 с. Николенское, ул. Октябрьская, 88 с. Майкопское, ул. Кирова, 60 п. Венцы, ул. Пионерская, 1 Гулькевичи



микрорайон Западный, 21,

ул. Красная, 36. ст. Старонижестеблиевская, ул. Базарная, 8, корп.А п. Водный, ул. Шоссейная, 1, корп.А ст. Гривенская, ул. Рыночная, 6/10 х. Лебеди, ул. Красноармейская, 30/2 ст. Ленинградская, ул. Красная, 67 ст. Кущевская, переулок Куцева, 54 ст. Динская, ул. Красная, 71 ст. Пластуновская, ул. Мира, 26 ст. Нововеличковская, ул. Бежко, 24 Белореченск, ул. Красная, 65 Горячий ключ, ул. Революции, 7 ст. Северская, ул. Народная, 35 пгт. Афипский, ул. Победы, 4 пгт. Ильский, ул. Ленина, 184 Курганинск, ул. Комсомольская, 73 ст. Темиргоевская, ул. Ленина, 116 Кропоткин, ул. Ворошилова, 20 Тихорецк



ул. Октябрьская, 46,

ул. Энгельса, 91. п. Парковый, ул. Дружбы, 8, кв. 27 ст. Фастовецкая, ул. Ленина, 7 ст. Архангельская, ул. Ленина, 21 с. Белая Глина, ул. Красная, 120 Кореновск, ул. Красная, 108 ст. Платнировская, ул. Красная, 22 А Усть-Лабинск, ул. Красная, 293 ст. Воронежская, ул. Ленина, 51 ст. Ладожская, ул. Комсомольская, 144, корп.А Тимашевск, ул. Ленина, 154 ст. Новокорсунская, ул. Красная, 15 ст. Медведовская, ул. Мира, 162 х. Танцура Крамаренко, ул. Советская, 2/8 ст. Роговская, ул. Ленина, 72, корп.Б п. Советский, ул. Ленина, 19 ст. Новоджерелиевская, ул. Ленина, 51 Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 68, помещение 4 ст. Петровская, ул. Красная, 22 Абинск, ул. Парижской Коммуны, 16 ст. Холмская, ул. Ленина, 161, помещение 1 ст. Федоровская, ул. Красная, 3 Лабинск, ул. Халтурина, 45 ст. Владимирская, ул. 30 лет Победы, 44 п. Прохладный, ул. Коммунистическая, 40 пгт. Мостовской, ул. Кирова, 47 ст. Андрюки, ул. Ленина, 58, корп.А ст. Ярославская, ул. Гофицкого, б/н Апшеронск, ул. Клубная, 25 пгт. Нефтегорск, ул. Школьная, 2 с. Великовечное, ул. Ленина, 50, корп.А ст. Новодеревянковская, ул. Базарная площадь, 5 ст. Новоминская, ул. Гусько, 50, корп.А ст. Каневская, ул. Герцена, 4



Ейск, ул. Свердлова, 83/2, угол с ул. Ленина, №58/8 Приморско-Ахтарск, ул. Первомайская, 30 с. Львовское, ул. Советская, 64 ст. Смоленская, ул. Исполкомовская, 33 пгт. Черноморский, ул. Юбилейная, 77 п. Газырь, ул. Садовая, 1Д

5 апреля работают офисы Сбербанка, расположенные по следующим адресам: Краснодар, ул. 1 Мая, 160,

Сочи, ул. Донская, 96,

Сочи, ул. Старонасыпная, 22. По данным пресс-службы, Сбербанк ежедневно мониторит ситуацию и будет обеспечивать работу того количества офисов, которое окажется достаточным для удовлетворения потребностей жителей в финансовых услугах.